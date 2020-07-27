شكرا لقرائتكم خبر عن موحز الرياضة من "تليفزيون الخليج 365".. اتحاد الكرة: إقامة احتفالية لبطل الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدم "تليفزيون الخليج 365"، موجز رياضى جديد اليوم السبت، من إعداد الزميل محمد محسوب، وقدمه الزميلان هشام عبدالتواب وحور محمد. وتناول الموجز استقرار مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني على إقامة احتفالية للفريق بطل مسابقة الدوري هذا الموسم وتسليمه درع بطولة الدوري داخل الملعب كما كان يحدث من قبل، وإقامة احتفالية داخل الملعب للفريق البطل أسوة بما يحدث فى الدوريات الأوروبية الكبري، خاصة أن السنوات الأخيرة لم تشهد تسليم درع البطل داخل الملعب وإقامة احتفالية خاصة بأحد الفنادق لتكريم الفريق البطل وأفضل لاعب وحارس مرمي وأفضل حكم وأفضل لاعب صاعد.

وقرر مسئولو اللجنة الخماسية تنظيم حفل داخل الملعب للفريق البطل يحضرها مسئولو اتحاد الكرة لتسليم الدرع ومجلس إدارة النادي بطل الدوري، على أن يتم إقامة احتفالية بعد ذلك لتكريم جميع الفائزين سواء بالدوري أو كأس مصر أو كأس الأفضل.

وفتحت اللجنة المشرفة على الجمعية العمومية لنادى الزمالك، باب التسجيل فى الجمعية العمومية المنعقدة على مدار الأحد، ومن المقرر أن تستمر الإثنين، أمام الأعضاء لتسجيل أسمائهم فى كشف الحضور الخاصة بالجمعية العمومية للتصويت على ميزانية النادى الأبيض، ومناقشة الحساب الختامى وخطة أعمال مجلس ادارة النادى للعام المالى المقبل.

فيما اقترح أعضاء الجمعية العمومية لنادى الزمالك زيادة قيمة اشتراك رسوم العضوية الجديدة، والمقرر مناقشتها فى الجمعية العمومية وجاءت بواقع 200 ألف جنيه للمؤهل العالى، و225 ألفاً للمؤهل المتوسط، بينما بدون مؤهل 250 ألفاً، و70 ألف جنيه للفئات المستثناة.

ومن الزمالك أيضاً أشاد مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، بحضور الأعضاء إلى الجمعية العمومية قائلا: "النهاردة عيد للزملكاوية والحرارة اليوم 42 وقبل الانتخابات بسنة الناس مبتهتمش بس زى ما أنا بحترم العضو هو احترمنى وحضر، وهذا دليل على ثقة الجمعية العمومية فى المجلس".

وأضاف مرتضى منصور"من يطالبون بإجراء الانتخابات فأنا جاهز لإجرائها من غد".

وقال منصور: "لدى مأمورية محددة فى نادى الزمالك أنا وأسرتى عاوزين نمشى النهاردة بعد ما فعلناه فى النادى وضمينا ممر الملك فاروق للنادى بقيمة مليار و700 مليون"، مضيفا: "منعت السجاير من النادى ولم أنظر إلى أصوات انتخابية ولكن أنظر للمصلحة العامة".

فيما أعلن النادي الأهلي حالة الطوارئ القصوى في فريق الكرة على وجهِ الخصوص وداخل القلعة الحمراء بصفه عامة بعد أن أظهرت التحاليل إيجابية للإصابة بفيروس كورونا للاعب حمدي فتحي.

وطلب السويسري رينيه فايلر المدير الفني للنادي، بتشديدِ الإجراءات الاحترازية داخل الفريق، وزيادةِ عمليات التعقيم في غرفة خلع الملابس وأدوات الكرة وغيرها من الإجراءات التي تَضمَنُ سلامة الجميع في الفريق، ولمنعِ انتشار الفيروس داخل الفريق، كما حدث في أندية أخرى أبرزُهَا الإنتاج الحربي الذي تم اكتشاف 18 حالة كورونا فيه مؤخراً.

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ردود أفعال متواصلة على حديث فاروق جعفر، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، وزعمه أنه فى الثمانينيات كان الحكام الأفارقة يجاملون الفرق المصرية ، حيث قال اليوم على أبو جريشة، نجم منتخب مصر الأسبق، أن "الفراغ" الذى يعيشه الوسط الكروى سبب أزمة جعفر واصفاً حديثه بـ"قلشة كبيرة".

وشن أيمن يونس، نجم الزمالك، هجوماً عنيفاً على "جعفر"، واصفاً إياها بـ"السقطة" التى لا تنسى، وقال "فاروق جعفر أول كابتن رفع كأس أفريقيا فى تاريخ الزمالك، ولكنه شوه تاريخ كل نجوم وأندية مصر، معرفش إزاى جاله قلب يطلق تصريح بفكر ضيق، ولما جه يصلح كان فقد المصداقية، ضرب مصر ضربة لا تنسى".

وتناول الموجز ما شهدته شهدت مفاوضات النادى الأهلى مع هيدرسفيلد الإنجليزى، خلال الأيام الماضية، مرونة من الأخير بتخفيض مطالبه المالية للاستغناء عن لاعبه رمضان صبحى نهائياً للأهلى خلال الفترة المقبلة.

وطلب هيدرسفيلد فى البداية ما يقرب من 141 مليون جنيه، فيما عرض الاهلى 2.5 مليون جنيه إسترلينى، قبل أن يرفع الأهلى عرضه بعد ذلك لـ3.5 مليون جنيه إسترليى، لكن هذا المبلغ لم يلق موافقة النادى الإنجليزى الذى وافق مؤخراً وبعد مفاوضات مكثفة من جانب الأهلى على تخفيض مطالبه المالية بنحو مليونى جنيه إسترلينى، حيث طلب 5.5 مليون لبيع اللاعب للأهلى لكن المبلغ مازال كبيراً للغاية على خزينة الأهلي.

وسلط الموجز الضوء على إرسال الاتحاد السعودى لكرة القدم، بيانًا رسميًا للأندية بدوري المحترفين بدرجتيه الأولى والثانية، يحذر فيه من التعاقد مع المهاجم المغربى وليد أزارو، لاعب الأهلى الذى كان معارًا لصفوف الاتفاق السعودى.

وجاء في بيان الاتحاد السعودى وفقًا لصحيفة "الجزيرة" السعودية، أن التعاقد مع وليد أزارو الموسم القادم أو ما يليه من مواسم ممنوع بسبب رفضه تمديد عقده مع الاتفاق حتى نهاية الموسم الحالي 2019-2020.



موجز الرياضة من تلفزيون الخليج 365

وإلى أخبار الرياضة العالمية حيث تحدث الموجز عن نجوم مصر بالخارج حيث أنهى ليفربول، الموسم الحالى من الدوري الإنجليزي، بفوزه على مضيفه فريق نيوكاسل يونايتد، بنتيجة 3 – 1، فى المباراة التى جمعت الفريقين مساء اليوم الأحد، على ملعب "سانت جيمس بارك"، ضمن منافسات الجولة الـ38 والأخيرة البريميرليج، التى عادت منافساته بعد توقف طويل، بسبب أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد.

شارك النجم المصرى محمد صلاح، بديلا فى المباراة، بداية من الدقيقة 64، عندما دخل بدلا من المهاجم البلجيكي ديفوك أوريجى، وكاد أن يسجل هدفا، بعد دخوله بدقيقة واحدة، ولكن تسديدته اصطدمت بالقائم.

وانتهى الموجز بخبر سعيد عن ثنائي المنتخب الوطني أحمد المحمدي ومحمود حسن تريزيجيه واللذان نجح فريقهما أستون فيلا، في البقاء بالدوري الإنجليزي الممتاز للموسم المقبل، بعد تعادله خارج أرضه اليوم أمام مضيفه وست هام يونايتد بنتيجة 1-1 ، خلال المباراة التي جمعت الفريقين على استاد "لندن الأولمبي"، ضمن منافسات الجولة الـ 38 من مسابقة البريميرليج.

واستمرت المباراة سلبية حتى الدقيقة 84، حيث تقدم جاك جريليش بالهدف الأول للفيلانز، قبل أن يتعادل وست هام بعدها في دقيقتين عبر أندريه يارميلينكو في الدقيقة 86.