شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم الأحد 26 / 7 / 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأحد 26 يوليو 2020 العديد من الأخبار الرياضية المهمة وأبرزها سلبية تحليل كورونا لـ عمرو جمال ويخضع لمسحة جديدة غدًا، هيدرسفيلد يرحب بتخفيض المطالب المالية لبيع رمضان صبحى للأهلي.

هيدرسفيلد يرحب بتخفيض المطالب المالية لبيع رمضان صبحى للأهلي

شهدت مفاوضات النادى الأهلى مع هيدرسفيلد الإنجليزى، خلال الأيام الماضية، مرونة من الأخير بتخفيض مطالبه المالية للاستغناء عن لاعبه رمضان صبحى نهائياً للأهلى خلال الفترة المقبلة، وبدأ مسئولو القلعة الحمراء مفاوضاتهم مع النادى الإنجليزى منذ فترة لضم رمضان صحبى نهائياً بعدما تنتهى إعارته بنهاية الموسم الجارى، وطلب هيدرسفيلد فى البداية 7 ملايين جنيه إسترلينى، ما يقرب من 141 مليون جنيه، فيما عرض الاهلى 2.5 مليون جنيه إسترلينى، قبل أن يرفع الأهلى عرضه بعد ذلك لـ3.5 مليون جنيه إسترليى، لكن هذا المبلغ لم يلق موافقة النادى الإنجليزى الذى وافق مؤخراً وبعد مفاوضات مكثفة من جانب الأهلى على تخفيض مطالبه المالية بنحو مليونى جنيه إسترلينى، حيث طلب 5.5 مليون لبيع اللاعب للأهلى لكن المبلغ مازال كبيراً للغاية على خزينة الأهلي.

فايلر يتسلم تقريراً عن "عزل" حمدى فتحى 10 أيام بعد إصابته بكورونا

قدّم الدكتور خالد محمود، طبيب الأهلى، تقريراً للسويسرى رينيه فايلر المدير الفنى عن حالة حمدى فتحى لاعب الفريق الذى أُصيب مؤخراً بفيروس كورونا المستجد، وأكد طبيب الأهلى، فى تقريره، أنه تواصل مع اللاعب من أجل الاطمئنان على كافة الإجراءات الخاصة بغرفة العزل المنزلى الذى يتواجد بها خلال هذه الفترة، وشدد الطبيب للمدير الفنى على أن حالة اللاعب مُطمئنة على الصعيدين البدنى والمعنوى، وأن حمدى فتحى سيستمر فى العزل بإحدى الغرف المجهزة بمنزله لمدة عشرة أيام كاملة من تاريخ ظهور نتيجة المسحة الإيجابية على أن يجرى بعدها مسحة إضافية للتأكد من تعافيه.

الزمالك يعلن عودة قطاع الناشئين للتدريبات 5 أغسطس واختبارات بالمحافظات

أكد طارق يحيي، رئيس قطاعات الكرة بنادى الزمالك، أن قطاع الناشئين سيعود للعمل يوم 5 أغسطس المقبل، بعد تشكيل إدارة القطاع واعتماده من قبل مجلس إدارة نادى الزمالك برئاسة مرتضي منصور، على أن يتم إجراء اختبارات للناشئين فى المحافظات خلال الفترة المقبلة بعد عودة القطاع للعمل.

سلبية تحليل كورونا لـ عمرو جمال ويخضع لمسحة جديدة غدا

تعافى عمرو جمال، مهاجم الأهلى المعار لطلائع الجيش من فيروس كورونا، حيث جاءت نتيجة المسحة التى خضع لها اليوم سلبية ليتم الاستقرار على إجراء مسحة جديدة له غداً الاثنين للتأكد من شفائه من الفيروس، وأعلن عمرو جمال إصابته بفيروس كورونا عبر حسابه على إنستجرام قائلا: "الحمد لله حتى يبلغ الحمد منتهاه، راضى وكل الرضى، إيجابى كورونا نسألكم الدعاء"، وانهالت عبارات الدعم والمساندة على الغزال متمنين له سرعة الشفاء من الوباء اللعين .

مرتضى منصور: سنعرض رأى كارتيرون على الجمعية العمومية لمناقشة استكمال الدورى

أكد مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك، أنه سيعرض رأى الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق الكروى الأول، على أعضاء الجمعية العمومية، من أجل مناقشة قرار استكمال بطولة الدورى المصرى الممتاز، لافتًا إلى أن الدورى يهم واحد فقط، وهو من يبحث عن بطولة قبل الانتخابات المقبلة.

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7500 عضو شرط اكتمال النصاب القانوني بعمومية الزمالك كشف أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس الزمالك، عن أن اكتمال النصاب القانوني بالجمعية العمومية للنادي يكون بحضور 7500 عضو، موضحًا أن عدد الحضور حاليًا في الجمعية قارب علي اكتمال النصاب القانوني في اليوم الأول للجمعية العمومية.