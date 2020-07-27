شكرا لقرائتكم خبر عن شبانة في لايف ”الخليج 365”: الزمالك يستبعد ضم السورى عمر خربين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الإعلامي محمد شبانة في لايف ”الخليج 365” عن أن إدارة الزمالك استبعدت التعاقد مع السورى عمر خربين، مهاجم الهلال السعودى الحالى وبيراميدز السابق، بعد التقارير المختلفة التى ربطت بين اسم اللاعب ونادى الزمالك وأن هناك اهتمامًا بوجوده فى الموسم الجديد من قبل القلعة البيضاء.

لمتابعة لايف شبانة

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وتابع شبانة أن إدارة الزمالك أكدت عدم وجود عمر خربين ضمن الحسابات البيضاء لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وإنه لم يتم الدخول فى أى مفاوضات سواء مع اللاعب أو النادى السعودى للحصول على خدماته فى الموسم الجديد، بعدما كانت له تجربة سابقة فى صفوف نادى بيراميدز بالموسم الماضى، قبل عودته لنادى الهلال السعودى.

وكانت تقارير صحفية سعودية قد أكدت وجود رغبة من قبل الزمالك، بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، فى ضم عمر خربين، فى الموسم المقبل، على أن يبدأ مجلس الأبيض فى التفاوض مع مسئولى الهلال السعودى على ضمه، وهو ما نفاه مصدر مسئول بالقلعة البيضاء، خاصة أن اللاعب السورى سبق ولعب لنادى بيراميدز حيث شهدت مشاركته معه فى 12 مباراة بالدورى المصرى أحرز خلالهم 6 أهداف وصنع هدفين، بعد ضمه فى فترة الانتقالات الشتوية للموسم الماضى.

الإعلامى محمد شبانة يظهر من خلال برنامجه "مع شبانة" على صفحة ”الخليج 365” 3 أيام أسبوعياً هى الأحد والثلاثاء والخميس فى الخامسة مساءً، ويتناول الأحداث الرياضية والملفات الخاصة بالانتقالات الصيفية وأيضا أزمات اللاعبين مع أنديتهم.