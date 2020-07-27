شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يسافر إلى الإسكندرية غدًا للانتظام بمعسكر برج العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بالزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني، السفر غدا إلى الإسكندرية لخوض معسكر جديد في برج العرب استعدادا لاستئناف المنافسات الرسمية، ويخوض الزمالك خلال معسكره الجديد وديتين أمام طنطا وطلائع الجيش يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين على الترتيب.

ويحصل لاعبو الفريق على إجازة يومي الجمعة والسبت المقبلين بمناسبة عيد الأضحى المبارك مع أسرهم ثم استكمال فترة المعسكر السكندري.

من ناحية اخري كشف أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك عن تواصله مع السلطات المغربية والسفارة المصرية في المغرب في اليومين الماضيين، من أجل حسم عودة الثنائي المغربي اشرف بن شرقي ومحمد اوناجم من بلادهما للمشاركة في تدريبات الزمالك، وأشار امير مرتضي في تصريحات للموقع الرسمي للزمالك إلى أنه تم تجهيز كل أوراق حضور أشرف بن شرقي ومحمد أوناجم لاعبي الفريق الأول بالزمالك إلى القاهرة يوم الأربعاء أو الخميس المقبل في حالة وجود رحلة طيران لتونس أو أي بلد عربية أخرى.

أضاف أمير مرتضى أن تأخر عودة بن شرقي وأوناجم جاء بسبب التوقيت لعدم وجود رحلة من تونس تتوافق مع رحلة للوصول إلى مصر.

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فيما أعرب أسامة فيصل لاعب فريق الشباب بنادي الزمالك عن سعادته البالغة بتسجيله ٣ أهداف في ودية الزمالك ووادي دجلة التي أقيمت مساء اليوم بملعب بتروسبورت.. مشيرا إلى أنه لم يكن توقع هذا الأمر، ووجه فيصل الشكر للجهاز الفني للزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون بعد منحه الفرصة في ودية دجلة.. معربا عن تمنياته بالاستمرار مع الفريق الأول والحصول على فرصة في المباريات الرسمية مع الفريق.

وأشار فيصل إلى أن كل زملائه في الفريق الأول دعموه مشددا على أن طارق حامد وفرجاني ساسي نجمي وسط الزمالك كانا دائمي منحه التعليمات الفنية.

وانتهت مباراة الزمالك ووادي دجلة الودية بفوز الزمالك برباعية نظيفة احرزها حسام اشرف واسامة فيصل " هاتريك ".