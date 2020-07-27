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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم 26 يوليو 2020 العديد من الأخبار الرياضية المهمة وأبرزها سلبية تحليل كورونا لـ عمرو جمال ويخضع لمسحة جديدة غدًا، مرتضى منصور: سنعرض رأى كارتيرون على الجمعية العمومية لمناقشة استكمال الدورى.
سلبية تحليل كورونا لـ عمرو جمال ويخضع لمسحة جديدة غدا
تعافى عمرو جمال، مهاجم الأهلى المعار لطلائع الجيش من فيروس كورونا، حيث جاءت نتيجة المسحة التى خضع لها اليوم سلبية ليتم الاستقرار على إجراء مسحة جديدة له غداً الاثنين للتأكد من شفائه من الفيروس، وأعلن عمرو جمال إصابته بفيروس كورونا عبر حسابه على إنستجرام قائلا: "الحمد لله حتى يبلغ الحمد منتهاه، راضى وكل الرضى، إيجابى كورونا نسألكم الدعاء"، وانهالت عبارات الدعم والمساندة على الغزال متمنين له سرعة الشفاء من الوباء اللعين .
مرتضى منصور: سنعرض رأى كارتيرون على الجمعية العمومية لمناقشة استكمال الدورى
أكد مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك، أنه سيعرض رأى الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق الكروى الأول، على أعضاء الجمعية العمومية، من أجل مناقشة قرار استكمال بطولة الدورى المصرى الممتاز، لافتًا إلى أن الدورى يهم واحد فقط، وهو من يبحث عن بطولة قبل الانتخابات المقبلة.
7500 عضو شرط اكتمال النصاب القانوني بعمومية الزمالك
كشف أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس الزمالك، عن أن اكتمال النصاب القانوني بالجمعية العمومية للنادي يكون بحضور 7500 عضو، موضحًا أن عدد الحضور حاليًا في الجمعية قارب علي اكتمال النصاب القانوني في اليوم الأول للجمعية العمومية.
الزمالك يواجه طنطا وديا الثلاثاء المقبل ببرج العرب
اتفق الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك مع نظيره بنادى طنطا على خوض مباراة ودية الثلاثاء المقبل 28 يوليو الجارى ببرج العرب، وينتظم الفريق الأبيض فى معسكر مغلق ببرج العرب ابتداء من الغد على أن يخوض خلال مباراة أخرى مع الطلائع الأربعاء المقبل.
الترسانة يطيح بـ8 لاعبين دفعة واحدة قبل انتهاء الموسم
قرر شاكر عبد الفتاح المدير الفني للترسانة الاستغناء عن 8 لاعبين دفعة واحدة قبل نهاية الموسم بداعٍ عدم الحاجة لمجهودهم في ظل رغبته منح الفرصة لعدد من ناشئ النادى وبناء فريق قوى قادر على المنافسة للصعود لدورى الأضواء.
أعلن عبد الجليل إمام، مدير الكرة بالاتحاد السكندرى، سلبية العينة الطبية التى تم سحبها من لاعبى الفريق الإيفوارى رزاق سيسيه والسورى عمر الميدانى، ومن المقرر أن ينضما الثنائى لتدريبات زعيم الثغر بداية من الغد.
الزمالك يطلب من استاد القاهرة معرفة تكاليف استضافة مباراتى القمة والمقاصة
خاطب نادى الزمالك مسئولى هيئة استاد القاهرة الدولى لمعرفة تكاليف استضافة مباراتى الأهلي ومصر المقاصة فى بطولة الدورى، حتي يتم إرسال المقابل المادى المطلوب لهيئة الاستاد، وذلك إعلان الاتحاد المصرى لكرة القدم مواعيد عدد من الجولات القادمة فى البطولة التي سيتم استئنافها يوم 6 من شهر أغسطس المقبل، بعد فترة كبيرة من التوقف الكروى بسبب جائحة كورونا.
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