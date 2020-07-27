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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم 26 يوليو 2020 العديد من الأخبار الرياضية المهمة وأبرزها سلبية تحليل كورونا لـ عمرو جمال ويخضع لمسحة جديدة غدًا، مرتضى منصور: سنعرض رأى كارتيرون على الجمعية العمومية لمناقشة استكمال الدورى.

سلبية تحليل كورونا لـ عمرو جمال ويخضع لمسحة جديدة غدا

تعافى عمرو جمال، مهاجم الأهلى المعار لطلائع الجيش من فيروس كورونا، حيث جاءت نتيجة المسحة التى خضع لها اليوم سلبية ليتم الاستقرار على إجراء مسحة جديدة له غداً الاثنين للتأكد من شفائه من الفيروس، وأعلن عمرو جمال إصابته بفيروس كورونا عبر حسابه على إنستجرام قائلا: "الحمد لله حتى يبلغ الحمد منتهاه، راضى وكل الرضى، إيجابى كورونا نسألكم الدعاء"، وانهالت عبارات الدعم والمساندة على الغزال متمنين له سرعة الشفاء من الوباء اللعين .

مرتضى منصور: سنعرض رأى كارتيرون على الجمعية العمومية لمناقشة استكمال الدورى

أكد مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك، أنه سيعرض رأى الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق الكروى الأول، على أعضاء الجمعية العمومية، من أجل مناقشة قرار استكمال بطولة الدورى المصرى الممتاز، لافتًا إلى أن الدورى يهم واحد فقط، وهو من يبحث عن بطولة قبل الانتخابات المقبلة.

7500 عضو شرط اكتمال النصاب القانوني بعمومية الزمالك كشف أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس الزمالك، عن أن اكتمال النصاب القانوني بالجمعية العمومية للنادي يكون بحضور 7500 عضو، موضحًا أن عدد الحضور حاليًا في الجمعية قارب علي اكتمال النصاب القانوني في اليوم الأول للجمعية العمومية. Advertisements