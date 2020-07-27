شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد عودة بن شرقى وأوناجم للقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك عن تواصله مع السلطات المغربية والسفارة المصرية في المغرب في اليومين الماضيين، من أجل حسم عودة الثنائي المغربي أشرف بن شرقي ومحمد أوناجم من بلادهما للمشاركة في تدريبات الزمالك، وأشار أمير مرتضي في تصريحات للموقع الرسمي للزمالك إلى أنه تم تجهيز كل أوراق حضور أشرف بن شرقي ومحمد أوناجم لاعبي الفريق الأول بالزمالك إلى القاهرة يوم الأربعاء أو الخميس المقبل في حالة وجود رحلة طيران لتونس أو أي بلد عربية أخرى.

أضاف أمير مرتضى أن تأخر عودة بن شرقي وأوناجم جاء بسبب التوقيت لعدم وجود رحلة من تونس تتوافق مع رحلة للوصول إلى مصر.

فيما أعرب أسامة فيصل لاعب فريق الشباب بنادي الزمالك عن سعادته البالغة بتسجيله ٣ أهداف في ودية الزمالك ووادي دجلة التي أقيمت مساء اليوم بملعب بتروسبورت.. مشيرًا إلى أنه لم يكن توقع هذا الأمر، ووجه فيصل الشكر للجهاز الفني للزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون بعد منحه الفرصة في ودية دجلة.. معربا عن تمنياته بالاستمرار مع الفريق الأول والحصول على فرصة في المباريات الرسمية مع الفريق.

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وأشار فيصل إلى أن كل زملائه في الفريق الأول دعموه مشددًا على أن طارق حامد وفرجاني ساسي نجمي وسط الزمالك كانا دائمي منحه التعليمات الفنية.

وانتهت مباراة الزمالك ووادي دجلة الودية بفوز الزمالك برباعية نظيفة احرزها حسام اشرف واسامة فيصل " هاتريك ".