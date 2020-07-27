شكرا لقرائتكم خبر عن الهجوم وحراسة المرمى حديث الصباح والمساء فى الميركاتو الصيفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، تركيزا كبيرا من معظم فرق الدورى المصرى الممتاز، على مركزين لتدعيمهما وهما "الهجوم وحراسة المرمى" حيث بدت تلك المراكز هى محط اهتمام أغلب الأندية فى الميركاتو الصيفى المقبل، ما بين راحلين أو صفقات جديدة لتدعيم الصفوف.

ويوجد أكثر من لاعب ما بين مهاجم وحارس مرمى هم الأكثر ظهورًا على ساحة الانتقالات فى الفترة الحالية، ويأتى فى مقدمتهم المغربى وليد أزارو مهاجم الأهلي الذى انتهت إعارته مع نادى الاتفاق السعودى، وأصبح الحديث داخل جدران القلعة الحمراء حول عودة اللاعب من جديد لتدعيم الهجوم أو خروجه على سبيل الإعارة مرة أخرى فى الموسم المقبل، ولم يستقر الأهلى على مصير أزارو حتى الآن.

كما يحظى مروان محسن مهاجم الأهلى بنصيب كبير فى تلك الفترة، حيث يدور الحديث حول تجديد المارد الأحمر تعاقده مع اللاعب لضمان استمراره، كما أن هناك صوتا ينادى بعدم التجديد والاكتفاء بما قدمه مراون فى الفترة الماضية.

ويدور الحديث أيضًا حول بعض المهاجمين فى الدورى المصرى، الذين ما زالوا محط أنظار الأندية الكبرى بالدورى، مثل حسام حسن مهاجم سموحة الذى ارتبط اسمه بالنادى الأهلى، ومحمود وادى مهاجم المصرى البورسعيدى الذى يرغب الزمالك فى ضمه بالموسم الجديد.

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بخلاف الغانى جون أنطوى الذى مازال مصيره غير محدد مع بيراميدز، حيث أكدت بعض التقارير الغانية أن اللاعب سيرحل عن ناديه فى نهاية الموسم، فضلاً عن غموض مصير الكونغولى كابونجو كاسونجو مهاجم الزمالك ما بين البقاء أو الرحيل.

وعلى صعيد مركز حراسة المرمى، فهناك أكثر من حارس يتصدرون المشهد، من بينهم شريف إكرامى حارس الأهلى الذى قرر الرحيل والإنتقال لصفوف بيراميدز لخوض تجربة جديدة فى الموسم المقبل، خاصة أنه بعيد عن المشاركة مع الشياطين الحمر فى الفترة الأخيرة.

انتقال شريف إكرامى لبيراميدز جعل مسئولى النادى الأخير يبحثون عن عرض ضخم لتسويق أحمد الشناوى حارس المرمى الحالى نظرًا لعدم الحاجة لخدماته فى ظل وجود الهانى سليمان وشريف إكرامى وأحمد دعدور.

كما يتواجد عامر عامر حارس مرمى الإنتاج الحربى على الساحة بقوة، حيث يرغب نادى المصرى البورسعيدى فى التعاقد معه لتدعيم حراسة مرماه، ومازالت المفاوضات جارية بين الناديين.

ودخل أيضًا محمد عبد المنصف "أوسة" حارس مرمى فريق وادى دجلة، دائرة الترشيحات لتدعيم مركز حراسة المصرى، إلا أن الحارس رفض البت فى أى عروض لحين انتهاء الموسم الحالى.