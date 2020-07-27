شكرا لقرائتكم خبر عن دجلة الأكثر خطورة فى شوط أول سلبى أمام الزمالك وديًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى الشوط الأول من عمر مباراة الزمالك ووادى دجلة الودية، التى تجمعهما حاليًا على استاد بتروسبورت، فى إطار استعداد الفريقين لعودة استئناف مباريات الدورى المصرى الممتاز، بالتعادل السلبى بين الفريقين، ويحتل الأبيض المركز الرابع برصيد 28 نقطة، فيما يحتل وادى دجلة المركز السادس عشر برصيد 15 نقطة.

وتراجع الجهازين الفنيين للفريقين عن إقامة المباراة من 4 أشواط وكل شوط مدته 30 دقيقة، واتفقا على خوض اللقاء من 3 أشواط فقط على أن يكون الأول والثانى مدة كل منهما 45 دقيقة، والشوط الثالث تكون مدته 30 دقيقة.

وأعلن باتريس كارتيرون تشكيل الفريق لمواجهة وادي دجلة، والذى ضم كلاً من: محمد عواد في حراسة المرمى، محمود علاء ومحمد عبد السلام وأحمد عيد وعبدالله جمعه في خط الدفاع، إمام عاشور ومحمد حسن ومحمد عنتر ومحمود عبدالرازق شيكابالا وكريم بامبو في خط الوسط، وعمر السعيد في خط الهجوم.

فيما ضم تشكيل وادى دجلة كلاً من: محمد عبد المنصف، إسحاقو يعقوبو، خالد رضا، محمود مرعي، أحمد رمضان بيكهام، عمرو صالح، محمد هلال، محمد عبد العاطي، حسام عرفات، رفيق كابو و رجب عمران.

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وجاءت أحداث الشوط الأول سريعة بين الفريقين، وفى الدقيقة الأولى سدد إمام عاشور كرة صاروخية مرت أعلى مرى محمد عبد المنصف حارس مرمى وادى دجلة، وظل الأبيض يواصل الضغط على دفاعات الغزلان، وفى الدقيقة 12 سدد محمد عنتر أخطر فرصة فى اللقاء إلا إن "أوسة" تألق وأنقذ مرماه من هدف محقق.

وفى الدقيقة 21 سدد محمد هلال لاعب دجلة كرة من ضربة ثابتة خارج منطقة الجزاء كادت أن تسكن شباك الزمالك، إلا أن محمد عواد حارس المرمى نجح فى التصدى لها، وبعدها واصل دجلة الضغط وانفرد رفيق كابو بمحمد عواد الذى خرج من مرماه ومر منه كابو إلا إن الكرة ابتعدت عنه نحو الجبهة اليسرى ليضطر لتمريها عرضية ولم يستغلها المهاجمين.

وانكمش بعدها فريق الزمالك وسط سيطرة واستحواذ من الفريق الدجلاوى، وشن أكثر من هجمة مثلت خطورة على مرمى الأبيض، قبل أن ينتهى الشوط الأول بالتعادل السلبى بين الفريقين.