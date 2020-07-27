شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. فرحة هسترية للاعبي شبرا نبات بعد الفوز بدوري مراكز الشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دخل لاعبو فريق شبرا نبات من الغربية في فرحة هيسترية عقب الفوز بدوري مراكز الشباب بعد الفوز على مركز شباب كفر قشاش من البحيرة في المباراة النهائية.

وتمكن فريق شبرا نبات بالفوز بركلات الجزاء بعد انتهاء المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعتهما بالمركز الأولمبى بالمعادى.

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وعقدت اللجنة العليا لـ دورى مراكز الشباب اجتماعًا خلال الأيام الماضية لمناقشة آخر الاستعدادات والترتيبات، حيث درست اللجنة إقامة احتفالية مصغرة على هامش المباراة النهائية يتم خلالها تسليم الجوائز للفرق الفائزة بالمراكز الثلاثة الأولى هذا الموسم، بعدما نجح مركز شباب المحسمة المحطة بالإسماعيلية فى حصد المركز الثالث قبل توقف النشاط بسبب فيروس كورونا على حساب مركز شباب الحسينات بالأقصر.

وأكد مصطفى منصور وكيل الوزارة ورئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب أنه تم رفع قيمة الجوائز المالية للمراكز الأولى فى الدورى من جانب اللجنة المنظمة لدورى مراكز الشباب، حيث تنص لوائح البطولة على حصول صاحب المركز الأول على 150 ألف جنيه والمركز الثانى على 100 ألف جنيه والمركز الثالث 70 ألف جنيه والمركز الرابع 30 ألف جنيه بإجمالى مكافآت وصلت إلى 350 ألف جنيه.