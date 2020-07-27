شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة فيصل: سعيد بهاتريك دجلة.. وأحلم بالاستمرار مع الكبار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب أسامة فيصل لاعب فريق الشباب بنادي الزمالك عن سعادته البالغة بتسجيله ٣ أهداف في ودية الزمالك ووادي دجلة التي أقيمت مساء اليوم بملعب بتروسبورت.. مشيرًا إلى أنه لم يكن توقع هذا الأمر، ووجه فيصل الشكر للجهاز الفني للزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون بعد منحه الفرصة في ودية دجلة.. معربًا عن تمنياته بالاستمرار مع الفريق الأول والحصول على فرصة في المباريات الرسمية مع الفريق.

وأشار أسامة فيصل إلى أن كل زملائه في الفريق الأول دعموه مشددًا على أن طارق حامد وفرجاني ساسي نجمي وسط الزمالك كانا دائمي منحه التعليمات الفنية.

وانتهت مباراة الزمالك ووادي دجلة الودية بفوز الزمالك برباعية نظيفة أحرزها حسام أشرف وأسامة فيصل "هاتريك".

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وعاد أحمد سيد زيزو لاعب وسط فريق الكرة الأول بنادي الزمالك إلى قائمة الفريق في مباراة وادي دجلة الودية وذلك بعد غيابه عن تدريبات أمس بسبب وجوده خارج القاهرة.

فيما استمر غياب محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمي الزمالك عن المباريات الودية لفريقه للمباراة الثانية علي التوالي بسبب الإصابة التي يعاني منها وهي عبارة عن الام في الظهر والركبة، حيث قرر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الكرة الأول بالزمالك استبعاد محمود عبد الرحيم جنش من قائمة الفريق في مباراة وادي دجلة الودية بسبب الإصابة.

وبدأ باتريس كارتيرون المباراة بتشكيل يضم: محمد عواد في حراسة المرمى ، محمود علاء ومحمد عبد السلام وأحمد عيد وعبدالله جمعه في خط الدفاع ، إمام عاشور ومحمد حسن ومحمد عنتر ومحمود عبدالرازق شيكابالا وكريم بامبو في خط الوسط ، وعمر السعيد في خط الهجوم.