شكرا لقرائتكم خبر عن وادى دجلة يقلص آمال 4 لاعبين فى الزمالك خلال الموسم الجديد.. تعرف عليهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت مباراة وادي دجلة الودية التي خاضها الزمالك منذ قليل في إطار استعدادات الفريقين لاستئناف الدوري، عن سوء مستوى 4 لاعبين في الزمالك ما يؤكد وجهة نظر الفرنسي باتريس كارتيرون باستبعادهم من حساباته منذ توليه تدريب الفريق منذ شهر نوفمبر الماضي، واللاعبون الأربعة هم محمد عواد حارس المرمي وأحمد عيد الظهير الأيمن وكريم بامبو ومحمد عنتر لاعبا الوسط، حيث ظهر الرباعي بمستوى متواضع في الشوط الأول من المباراة الودية التي استمرت لمدة 3 أشواط.

محمد عواد ارتكب أكثر من خطأ في الشوط الأول وأبرزهم الكرة المشتركة التي تعرض فيها لإصابة وكذلك الكرة التي مر بها المهاجم من عواد في وسط الملعب حيث مارس عواد هوايته بالخروج من مرماه لمسافات طويلة خارج منطقة الجزاء ولكن دفاع الزمالك نجح فب التعامل مع الكرة.

أحمد عيد فشل في إثبات وجوده مع الزمالك حيث ظهر في مباراة وادي دجلة بمستوى متواضع وكان مهزوزًا ولا يجيد المرور من مدافعي دجلة بخلاف عدم القيام بمهامه الهجومية من خلال قيادة هجمات الزمالك من الجبهة اليمني.

محمد عنتر وكريم بامبو كان مختفيان طوال الشوط الأول للمباراة ولم يكن لهما بصمة واضحة، بل وفشل الثنائي في إقناع كارتيرون بإمكانياتهما مثلما فعل زميلهما إسلام جابر الذي أثبت نفسه في ودية سموحة بمعسكر برج العرب.

وانتهت مباراة الزمالك ووادي دجلة الودية بفوز الزمالك برباعية نظيفة أحرزها حسام أشرف وأسامة فيصل "هاتريك".

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وعاد أحمد سيد زيزو لاعب وسط فريق الكرة الأول بنادي الزمالك إلى قائمة الفريق في مباراة وادي دجلة الودية وذلك بعد غيابه عن تدريبات أمس بسبب وجوده خارج القاهرة.

فيما استمر غياب محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمي الزمالك عن المباريات الودية لفريقه للمباراة الثانية علي التوالي بسبب الإصابة التي يعاني منها وهي عبارة عن آلام في الظهر والركبة، حيث قرر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الكرة الأول بالزمالك استبعاد محمود عبد الرحيم جنش من قائمة الفريق في مباراة وادي دجلة الودية بسبب الإصابة.

وبدأ باتريس كارتيرون المباراة بتشكيل يضم: محمد عواد في حراسة المرمى، محمود علاء ومحمد عبد السلام وأحمد عيد وعبدالله جمعه في خط الدفاع، إمام عاشور ومحمد حسن ومحمد عنتر ومحمود عبدالرازق شيكابالا وكريم بامبو في خط الوسط، وعمر السعيد في خط الهجوم.