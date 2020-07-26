شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ البحيرة بعد فوز «كفر قشاش» بالمركز الثانى بـ«بطولة الشباب»: أداء متميز (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قدم اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، الشكر لفريق مركز شباب كفر قشاش بمركز شبراخيت فى محافظة البحيرة، على الأداء المتميز خلال مباراة نهائى دورى مراكز الشباب، والذى حصل فيه الفريق على المركز الثانى بضربات الجزاء، في بطولة دورى مراكز الشباب فى نسخته السابعة.

وكانت المباراة التى أقيمت في المركز الأوليمبي في المعادى انتهت بالتعادل الايجابى ١/ ١، وتم الاحتكام إلى ضربات الترجيح والتى جاءت ٥ / ٤ لصالح فريق شبرانبات بمحافظة الغربية، والذى حصل على المركز الاول فى البطولة، في المباراة التى شهدها الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، والدكتور طارق رحمى محافظ الغربية.

وقام وزير الشباب والرياضة ومحافظا البحيرة والغربية بتسليم الفرق الثلاثة الفائزة بالمراكز الأولى الجوائز والميداليات، كما سلموا درع الدورى للفريق الفائز.

مركز شباب كفر قشاش يفوز بالمركز الثانى فى دورى مراكز الشباب

مركز شباب كفر قشاش يفوز بالمركز الثانى فى دورى مراكز الشباب

مركز شباب كفر قشاش يفوز بالمركز الثانى فى دورى مراكز الشباب

مركز شباب كفر قشاش يفوز بالمركز الثانى فى دورى مراكز الشباب

مركز شباب كفر قشاش يفوز بالمركز الثانى فى دورى مراكز الشباب

مركز شباب كفر قشاش يفوز بالمركز الثانى فى دورى مراكز الشباب

مركز شباب كفر قشاش يفوز بالمركز الثانى فى دورى مراكز الشباب

مركز شباب كفر قشاش يفوز بالمركز الثانى فى دورى مراكز الشباب

مركز شباب كفر قشاش يفوز بالمركز الثانى فى دورى مراكز الشباب

مركز شباب كفر قشاش يفوز بالمركز الثانى فى دورى مراكز الشباب

مركز شباب كفر قشاش يفوز بالمركز الثانى فى دورى مراكز الشباب

مركز شباب كفر قشاش يفوز بالمركز الثانى فى دورى مراكز الشباب

مركز شباب كفر قشاش يفوز بالمركز الثانى فى دورى مراكز الشباب