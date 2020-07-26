شكرا لقرائتكم خبر عن سيف فاروق جعفر: يمكنني التفوق على والدي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال سيف فاروق جعفر، نجم فريق الشباب بنادي الزمالك، أن اللعب مع الفريق الأول مختلف من عدة جوانب، سواء على مستوى الأمور التكتيكية والبدنية، وكذلك الفنية.

وشارك سيف فاروق جعفر مع الفريق الأول للزمالك في ودية وادي دجلة اليوم، والتي حسمها الأبيض برباعية.

وعن سؤاله عن إمكانية التفوق على والده وإثبات جدارته مستقبلًا بالقميص الأبيض، رد سيف مداعبًا «ملك النص» عبر شاشة قناة الزمالك :«أيوة.. فيه لاعيبة أحسن من فاروق جعفر..ماتقلقوش».

وفاز الزمالك على دجلة وديًا برباعية نظيفة مساء اليوم الأحد بملعب بتروسبورت بالقاهرة.