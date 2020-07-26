شكرا لقرائتكم خبر عن أمير مرتضى: «النتائج مطلوبة ولكن...» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، أن ودية الفريق أمام وادي دجلة، اليوم الأحد، كانت مثمرة لتجهيز كل اللاعبين، مشيرًا إلى أن الفوز بأربعة أهداف لا يعني شيئًا.

وأوضح «أمير»، حسب الموقع الرسمي للنادي، أن «النتائج مطلوبة لكن الأهم هو الاطمئنان على جاهزية كل اللاعبين قبل المنافسات الرسمية».

وأضاف أن تألق شباب الزمالك أمام دجلة يعد أمرًا جيدًا، موضحًا أن طول مدة المباراة لـ ٣ أشواط كان أمرًا إيجابيًا ومميزًا.

وأعلن المشرف العام على الكرة بالزمالك أن الفريق سيبدأ الدخول في معسكر مغلق جديد، غدًا الاثنين، لمواصلة التجهيز للفترة المقبلة.

وواجه الزمالك نظيره وادي دجلة وديًا، اليوم، على ملعب بتروسبورت وفاز برباعية نظيفة.

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