شكرا لقرائتكم خبر عن أمير مرتضى يعلن موعد عودة «بن شرقي» و«أوناجم» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، عن تواصله مع السلطات المغربية والسفارة المصرية في المغرب في اليومين الماضيين، مشيرًا إلى أنه تم تجهيز كل أوراق حضور أشرف بن شرقي ومحمد أوناجم، لاعبي الفريق إلى القاهرة يوم الأربعاء أو الخميس المقبل في حالة وجود رحلة طيران لتونس أو أي بلد عربية أخرى.
وأضاف أمير مرتضى، حسب الموقع الرسمي للنادي الأبيض، أن تأخر عودة «بن شرقي» و«أوناجم» جاء بسبب التوقيت، لعدم وجود رحلة من تونس تتوافق مع رحلة للوصول إلى مصر.
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