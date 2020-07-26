شكرا لقرائتكم خبر عن «دونجا» عن أسامة فيصل: أمل ومستقبل ‏هجوم الزمالك ‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - علق تامر عبدالحميد «دونجا»، مدير فني قطاع الناشئين السابق بنادي الزمالك، على المستوى الرائع الذي ظهر عليه نجوم الفريق الشباب خلال مشاركتهم مع الفريق الأول في ودية دجلة اليوم الأحد.

وقال عبدالحميد في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم» :«هناك مجموعة مميزة للغاية بصفوف الناشئين بالزمالك في الوقت الحالي».

وأضاف:«أتوقع تواجد مميز لبعض نجوم الناشئين مع الفريق الأول مستقبلاً وعلى رأسهم حسام عبدالمجيد ومحمد طارق وأحمد قيشو وحاتم محمد سكر والثنائي المميز حسام أشرف وأسامة فيصل».

وعن حسام أشرف:«مهاجم رائع وشارك في مباراة دجلة كجناح أيسر ولو تم الدفع به كرأس حربة صريح بدلاً من كاسونجو لقدم أداء أفضل مما ظهر عليه».

وأكمل:«أسامة فيصل صاحب الهاتريك في مباراة الليلة أعتبره أمل ومستقبل هجوم الزمالك في الفترة المقبلة وأتمنى تواجده في قيادة هجوم الفريق الأول برفقة مصطفى محمد».

وأتم تصريحاته:«جماهير الكرة المصرية ستستمع كثيراً لهذه الأسماء الشابة وهي ضمن نجوم اللعبة في المستقبل القريب».

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الجدير بالذكر أن تامر عبدالحميد «دونجا» كان أول من تنبأ لأسامة فيصل بمستقبل باهر خلال تغريدة شهيرة له عبر تويتر مطلع العام الجاري قال فيها:«عندنا لاعب في قطاع الناشئين اسمه أسامه فيصل مواليد 2001 رأس حربه جامد جداً فعلاً وانا شايفه مستقبل نادى الزمالك ومستقبل مصر في المكان ده وانا من الناس اللى مراهن عليه في المستقبل، ربنا يكرمك يا اسامه وشد حيلك والمطلوب فرصه للراجل ده».