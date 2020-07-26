شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يمطر شباك وادي دجلة برباعية نظيفة وديا.. وأسامة فيصل الناشئ يسجل هاتريك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نجح الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك في تحقيق انتصار برباعية نظيفة على حساب وادي دجلة في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الأحد على ملعب استاد بترو سبورت ودياً، في إطار استعداد الفريقين لعودة استئناف مباريات الدوري المصري الممتاز.

وجاءت أهداف الزمالك عن طريق الناشئين حسام أشرف، وأسامة فيصل “هاتريك”، وتراجع الجهازين الفنيين للفريقين عن إقامة المباراة من 4 أشواط وكل شوط مدته 30 دقيقة، واتفقا على خوض اللقاء من 3 أشواط فقط على أن يكون الأول والثانى مدة كل منهما 45 دقيقة، والشوط الثالث تكون مدته 30 دقيقة.

بدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من.. محمد عواد في حراسة المرمى، محمود علاء ومحمد عبدالسلام وأحمد عيد وعبدالله جمعه في خط الدفاع، إمام عاشور ومحمد حسن ومحمد عنتر ومحمود عبدالرازق شيكابالا وكريم بامبو في خط الوسط، وعمر السعيد في خط الهجوم.

كما بدأ دجلة المباراة بتشكيل يضم كلاً من.. محمد عبدالمنصف، إسحاقو يعقوبو، خالد رضا، محمود مرعي، أحمد رمضان بيكهام، عمرو صالح، محمد هلال، محمد عبدالعاطي، حسام عرفات، رفيق كابو ورجب عمران.

في الدقيقة 81 أحرز حسام أشرف لاعب الزمالك هدف التقدم لفريقه في شباك وادي دجلة، بعد كرة عرضية من كاسونجو ليسجل منها حسام أشرف من لمسة واحدة، ويعد هذا هو الهدف الأول للاعب الصاعد من قطاع الناشئين.

نجح أسامة فيصل في احراز هدفين متتاليين في شباك وادي دجلة لتصبح النتيجة 3/0 للزمالك، وأحرز هدفي الزمالك أسامة فيصل في الدقيقتين 95 و97 من عمر المباراة، واختتم النجم الصاعد أسامة فيصل أهداف المباراة وسجل الثالث له والرابع للأبيض في الدقيقة 112 من عمر المباراة.

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