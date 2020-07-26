شكرا لقرائتكم خبر عن «شبرا نبات» على «كفر قشاش» بنهائي «دورى الشباب» بحضور الوزير ومحافظين والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فاز فريق مركز شباب شبرا نبات، بمحافظة الغربية، على فريق مركز شباب كفر قشاش بمحافظة البحيرة، فى دوري مراكز الشباب في نسخته السابعة، وذلك بركلات الجزاء 4 / 5، بعد انتهاء المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، في المباراة المقامة فى المركز الأولمبيى بالمعادى.
وتعتبر تلك المباراة هى المباراة الرسمية الأولى التى تقام منذ بداية الموسم الرياضى بعد أزمة فيروس كورونا، وحضرالمباراة الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، والدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية واللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة.
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