شكرا لقرائتكم خبر عن استوديو تحليلي مفاجأة.. اذاعة مباراة الأهلي والجونة على قناة القلعة الحمراء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قررت قناة النادي الأهلي، إذاعة المباراة الودية بين الفريق الكروي الأول للنادي، ونظيره الجونة، على القناة لتكون أول مباراة تذاع على القناة بعد افتتاحها غدًا الأثنين.

وكشفت مصادر للمصري اليوم، ان الكابتن أيمن شوقي سيكون لأول مرة هو مقدم الاستوديو التحليل، والذي من المنتظر ان يستضيف، لاول مرة محللين القناة الجدد،الكابتن علاء ميهوب، محمد يوسف مدرب الاهلي السابق، وعادل مصطفى لاعب الأهلي السابق، وهاني العجيزي لاعب الأهلي السابق.

كشف سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، إن الفريق سيخوض ثاني تجاربه ‏الودية أمام الجونة يوم 28 يوليو الجاري، على ملعب التتش، ضمن البرنامج التدريبي للفريق استعدادًا لاستكمال مباريات الدوري الممتاز، ومباراة الوداد المغربي في نصف ‏نهائي دوري أبطال إفريقيا.‏

ومن المقرر أن يخوض الأهلي المباراة الودية الأولى يوم الخميس المقبل أمام فريق سموحة على ملعب ‏التتش.

وخاض الأهلي تقسيمة بين جميع اللاعبين «تراي ماتش» يوم الخميس الماضي، اطمأن خلالها ‏الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر على جاهزية جميع اللاعبين.‏

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