شكرا لقرائتكم خبر عن استوديو تحليلي مفاجأة.. اذاعة مباراة الأهلي والجونة على قناة القلعة الحمراء والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قررت قناة النادي الأهلي، إذاعة المباراة الودية بين الفريق الكروي الأول للنادي، ونظيره الجونة، على القناة لتكون أول مباراة تذاع على القناة بعد افتتاحها غدًا الأثنين.
وكشفت مصادر للمصري اليوم، ان الكابتن أيمن شوقي سيكون لأول مرة هو مقدم الاستوديو التحليل، والذي من المنتظر ان يستضيف، لاول مرة محللين القناة الجدد،الكابتن علاء ميهوب، محمد يوسف مدرب الاهلي السابق، وعادل مصطفى لاعب الأهلي السابق، وهاني العجيزي لاعب الأهلي السابق.
كشف سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، إن الفريق سيخوض ثاني تجاربه الودية أمام الجونة يوم 28 يوليو الجاري، على ملعب التتش، ضمن البرنامج التدريبي للفريق استعدادًا لاستكمال مباريات الدوري الممتاز، ومباراة الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.
ومن المقرر أن يخوض الأهلي المباراة الودية الأولى يوم الخميس المقبل أمام فريق سموحة على ملعب التتش.
وخاض الأهلي تقسيمة بين جميع اللاعبين «تراي ماتش» يوم الخميس الماضي، اطمأن خلالها الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر على جاهزية جميع اللاعبين.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
92,062
-
تعافي
33,831
-
وفيات
4,606
كانت هذه تفاصيل خبر استوديو تحليلي مفاجأة.. اذاعة مباراة الأهلي والجونة على قناة القلعة الحمراء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.