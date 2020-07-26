شكرا لقرائتكم خبر عن يوفنتوس يتقدم على سامبدوريا بهدف «رونالدو» في الشوط الأول ويضع يدًا على اللقب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتهى الشوط الأول بين فريقي يوفنتوس وسمبدوريا، بتقدم فريق السيدة العجوز بهدف مقابل لا شئ في المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب «أليانز تورينو» في مباريات الجولة ٣٦ من منافسات الدوري الإيطالي.

وأحرز هدف اللقاء كرستيانو رونالدو في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، من تمريره ممتازة من ميراليم بيانيتش ليسكنها البرتغالي الشباك ببراعة، لينتهي الشوط الأول بتقدم اليوفي، في محاولة منه للفوز باللقب التاسع على التوالي.

وشهد الشوط الأول إصابة اللاعب دانيلو إصابة قوية استوجب على إثرها الخروج من المباراة في شوطها الأول، بعد اصطدامه بقوه مع مهاجم فريق سمبدوريا.

ويسعى السيدة العجوز للفوز بهذا اللقاء من أجل حسم لقب الدوري الإيطالي، تحت قيادة المدير الفني ماورتسيو ساري، الذي يأمل في الفوز باللقب على الرغم من الأداء غير المقنع الذي يقدمه الفريق هذا الموسم.