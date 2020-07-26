شكرا لقرائتكم خبر عن «هدف بالكربون».. ناشئ الزمالك يكرر سيناريو مصطفى فتحي (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سجل حسام أشرف أول أهداف فريق الكرة الأول بنادي الزمالك في مباراته الودية الجارية الآن، أمام وادي دجلة بملعب بتروسبورت بالقاهرة، معلناً تقدم فريقه بهدف نظيف.
حسام أشرف ناشئ الزمالك سجل هدفًا شبيهًا بالكربون لهدف مصطفى فتحي، نجم الفريق، في مباراة اتحاد الشرطة بالدوري الممتاز لموسم 2013-2014، والتي حسمها الأبيض وقتها بنتيجة 4-3.
وأحرز مصطفى فتحي هدف الزمالك في الشرطة قبل 6 أعوام فور حلوله بديلاً في أرضية الملعب، كذلك حسام أشرف الذي سجل بعد نزوله في الشوط الثاني من عمر المواجهة.
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