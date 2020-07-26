شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام قياسية لليفربول بعد فوزه على نيوكاسل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نجح فريق ليفربول في تحقيق مجموعة من الأرقام المميزة، في اليوم الأخير من الدوري الإنجليزي، بعدما حقق فوزًا ثمينًا، على مضيفه فريق نيوكاسل يونايتد، بنتيجة 3 –1، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء اليوم الأحد، على ملعب «سانت جيمس بارك»، ضمن منافسات الجولة الـ38 والأخيرة من البريميرليج.

وحقق ليفربول ثاني أعلى معدل نقاط في الموسم الواحد، برصيد 99 نقطة، خلف الرقم القياسي لمانشستر سيتي، 100 نقطة، الذي حققه خلال موسم 2017 – 2018.

كما عادل الريدز الرقم القياسي للسيتي، بتحقيق 32 فوزًا في موسم واحد، والذى حققه مانشستر سيتي، في مرتين خلال موسمي 2017 – 2018 و2018 – 2019.