شكرا لقرائتكم خبر عن نجم واتفورد يفقد أعصابه على الهواء ويسب مراسل بسبب سؤال (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فقد نجم نادي واتفورد الإنجليزي تروي ديني أعصابه على الهواء مباشرة عقب تأكد هبوط فريقه إلى دوري الدرجة الأولى «التشامبيونشيب» الموسم القادم ليسب مراسل شبكة «سكاي سبورتس» قبل أن يسارع بالاعتذار.

وتسبب سؤال من مراسل شبكة «سكاي سبورتس» عقب خسارة واتفورد أمام أرسنال 2-3 في مباراة مصيرية جاءت نتيجتها لتؤكد رسميًا هبوط واتفورد في رد غير متوقع من «ديني»، صاحب الـ 32 عامًا، إذ سأله المراسل عن إذا ما كان ينوي الاعتزال بعد هبوط فريقه.

ورد «ديني» مباشرة بشكل بدا تلقائي للغاية: «أنا لست كبيرًا إلى هذا الحد أيها اللعين». وسريعًا أدرك لاعب واتفورد ما فعله، ليعتذر ويردد: «أنا آسف، أنا آسف، أنا آسف».

ولا يعتبر هذا الموقف الأول لـ«ديني» مع مراسلي الشبكة، إذ سبق له إجراء حوار مع مراسلة للشبكة نفسها قبل بضعة أشهر وأثناء رده على أحد الأسئلة قال لها: «أنا سعيد للنتيجة ولكني جوعان للغاية»، لتخبره أنها ستنهي الحوار سريعًا.

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