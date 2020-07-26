شكرا لقرائتكم خبر عن حسن شحاتة عن الانضمام لقناة الأهلي: لن أغضب جماهير الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

نفى حسن شحاته نجم الزمالك التاريخي، ما تردد عن تعاقده مع قناة الاهلي للعمل ضمن فريق التحليل بالقناة بعد تطويرها.

وقال حسن شحاته، في تصريحات خاصة لـ «المصري اليوم»، «قام بعض المسؤولين بقناة الاهلي بالحديث معي للانضمام لفريق المحللين بالقناة لكني اعتذرت لهم وقدمت لهم الشكر، وعقب اعتذاري، طلبوا مني الظهور كضيف في اولي حلقات القناة، لكني اعتذرت ايضا وابلغتهم اني زملكاوي ولن اغضب جماهير الزمالك».

يذكر انه كانت قد ترددت بعض الأنباء عن انضمام «المعلم» للعمل في قناة الأهلي مما أثار حفيظة جماهير الزمالك التي ابدت غضبها الشديد من تواجد رمز زملكاوي كبير في قناة المنافس.