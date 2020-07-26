شكرا لقرائتكم خبر عن حسن شحاتة عن الانضمام لقناة الأهلي: لن أغضب جماهير الزمالك والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
نفى حسن شحاته نجم الزمالك التاريخي، ما تردد عن تعاقده مع قناة الاهلي للعمل ضمن فريق التحليل بالقناة بعد تطويرها.
وقال حسن شحاته، في تصريحات خاصة لـ «المصري اليوم»، «قام بعض المسؤولين بقناة الاهلي بالحديث معي للانضمام لفريق المحللين بالقناة لكني اعتذرت لهم وقدمت لهم الشكر، وعقب اعتذاري، طلبوا مني الظهور كضيف في اولي حلقات القناة، لكني اعتذرت ايضا وابلغتهم اني زملكاوي ولن اغضب جماهير الزمالك».
يذكر انه كانت قد ترددت بعض الأنباء عن انضمام «المعلم» للعمل في قناة الأهلي مما أثار حفيظة جماهير الزمالك التي ابدت غضبها الشديد من تواجد رمز زملكاوي كبير في قناة المنافس.
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
92,062
-
تعافي
33,831
-
وفيات
4,606
كانت هذه تفاصيل خبر حسن شحاتة عن الانضمام لقناة الأهلي: لن أغضب جماهير الزمالك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.