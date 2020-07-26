اخبار الرياضه

سولشاير يشيد بتأهل مانشستر يونايتد لدوري الأبطال

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر سولشاير يشيد بتأهل مانشستر يونايتد لدوري الأبطال والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 26 يوليه 2020

أشاد النرويجي أولي جونار سولشاير بتأهل فريقه مانشستر يونايتد لبطولة لكرة القدم في الموسم القادم، بعد احتلال الفريق الأحمر المركز الثالث هذا الموسم في ترتيب الممتاز.

وفاز مانشستر يونايتد 2 / صفر على مضيفه ليستر سيتي اليوم الأحد في المرحلة الثامنة والثلاثين (الأخيرة) للدوري الإنجليزي، ليرفع رصيده إلى 66 نقطة في المركز الثالث، متفوقا بفارق الأهداف على ، صاحب المركز الرابع، المتساوي معه في نفس الرصيد، في حين احتل ليستر المركز الخامس برصيد 62، ليشارك في مرحلة المجموعات ببطولة الدوري الأوروبي في الموسم القادم.

Advertisements

وقال سولشاير عقب الفوز على ليستر سيتي بهدفين أحرزهما برونو فيرنانديز وجيسي لينجارد "أنا سعيد. لقد حجزنا مقعدا في دوري الأبطال".

أضاف مدرب يونايتد " تجاوزنا العديد من الفرق التي كانت متقدمة عنا في جدول الترتيب. لقد أظهرنا أننا حققنا الانسجام المطلوب والعقلية الصحيحة".

يذكر أن مانشستر يونايتد كان متأخرا بفارق ثماني نقاط عن المركز الرابع، المؤهل لدوري الأبطال، عندما استؤنفت منافسات الدوري الإنجليزي الشهر الماضي بعد توقفها بسبب في آذار/مارس الماضي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سولشاير يشيد بتأهل مانشستر يونايتد لدوري الأبطال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا