شكرا لقرائتكم محسن أبو جريشة: نحاول استدعاء محترفي الإسماعيلي في أقرب وقت لخوض التدريبات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال أدهم السلحدار المدرب العام لفريق الكرة الأول بالإسماعيلى، أن فريقه لم يظهر بالمستوي المأمول ونحتاج وقت ونسابق الزمن لللاعداد قبل يوم 14 أغسطس اول مباراة في الدوري ونحتاج تدريبات كثيرة لتضبيط الاحمال.

وأضاف المدرب العام لفريق الكرة الأول بالإسماعيلى في برنامج جمهور التالتة ، على قناة on time sport2 ، كان لدينا قلق كبير من المباراة الماضية بلقاء أسوان قلق كبير ووصلنا لتوليفة جيدة الان في ودية مصر المقاصة والفريق استحواذ اليوم على الكرة بنسبة كبيرة نصل باللاعب إلى 75% .

ويري السلحدار أن مباراة المصري في ديربي القناة صعبة جدا وكل المباريات صعبة و قوية ، مضيفا مواجهة المصري ليس لها حسابات ، ومفتقدين اللاعبين الاجانب ولم يصل منهم سوي باكيتا فقط .

فيما قال محمد محسن أبو جريشة نواصل فترة الإعداد المصغرة الأسبوع الحالى مع حصول اللاعبين على راحة اكبر لتقليل أحمال اللاعبين ، مضيفا مازلنا نفتقد المحترفين لكن الجميع لديه التركيز الكبير.

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وأشاد بمستوي لاعبى الإسماعيلي قائلا بعيدا عن النتائج فعلينا انا نستفيد بفترة الاعداد والوديات، وسنواجه مباراة المقاصة يوم 29 يولية وهى فريق كبير ونحاول استدعاء المحترفين في اقرب وقت

حقق فريق الاسماعيلى فوزاً ودياً على نظيره مصر المقاصة بثلاثية دون رد فى اللقاء الذى جمعهما منذ قليل على ستاد الاسماعيلية فى إطار استعدادات الفريقين لعودة بطولة الدوري والمقرر لها 6 أغسطس المقبل ، ثلاثية الدراويش حملت توقيع كل من أحمد أيمن ووجيه عبد الحكيم وأحمد مدبولى بينما سجل للمقاصة محمد مسعد.