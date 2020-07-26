شكرا لقرائتكم طارق العشري: أجهز لاعبى المصري لمباراة الزمالك بشكل مختلف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال طارق العشري، المدير الفني لفريق المصري البوسعيدي، إن استئناف مباريات الدوري بمواجهة "الزمالك" ستكون قوية ونستعد لها بشكل مختلف وبالأخص على المستوي الذهنى.

وأضاف في تصريحات لبرنامج جمهور التالتة , على قناة on time sport2 ، استفدنا من ودية سموحة اليوم بشكل جيد ، وبدانا فترة الاعداد منذ 3 أسابيع في بورسعيد وكانت تمثل النواحي البدنية وقمنا بعمل دمج للاعبين.

وواصل العشري خديثه أتمنى آن يكونوا اللاعبين على هذا الأداء الجيد لان الفترة المقبلة ستكون صعبة

تعادل فريقا المصري البورسعيدي وسموحه إيجابيا بهدف لمثله في المباراة الودية التي أقيمت بينهما ببرج العرب ضمن استعدادات الفريقين لعودة الدورى الممتاز المقرر له السادس من أغسطس المقبل .

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تقدم عبد الناصر دى ماريا للمصرى البوسعيدى في الدقيقة 38 من عمر اللقاء ، وتعادل احمد حسن مكى لسموحه في الدقيقة 47 من ضربة جزاء .

جاءت المباراة قوية ومفيدة وغلب عليها طابع اللقاءات الرسمية وسيطر عليها لاعبو سموحه الذى ظهر عليهم الرغبة في تعديل الصورة بشكل كبير بعد الهزيمة الأخيرة من الأهلى برباعية نظيفة ومن قبلها الخسارة أمام الزمالك بخماسية مقابل هدف ، في المقابل حاول طارق العشرى المدير الفني للمصرى تجهيز الصف الثانى مثل أحمد عبد الفتاح حارس المرمى واحمد عادل وعبد الناصر دى ماريا للإستفادة بهم في مباريات الفريق المقبلة .