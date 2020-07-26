ناشئ الزمالك يعلق على هدفه فى شباك دجلة

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جدة - عمرو شويل أكد حسام أشرف لاعب فريق الشباب وصاحب الهدف الأول في ودية فريق الكرة الأول بالزمالك ووادي دجلة مساء اليوم أن الهدف الذي سجله يعتبر فرصة كبيرة للظهو واثبات وجوده أمام الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون.
أضاف أشرف أنه شارك أمام دجلة كجناح رغم أن مركزه الأساسي رأس حربة صريح .. مشيرا إلى أن كارتيرون يقوم بتجربته في المراكز الهجومية المختلفة.
كان الزمالك قد فاز على وادي دجلة وديا مساء اليوم بملعب بتروسبورت وفاز برباعية نظيفة، وهي الودية التي يخوضها الفريق بعد مواجهتي سموحة وبيراميدز في معسكره الأخير ببرج العرب بالإسكندرية استعدادا لاستئناف المباريات الرسمية.
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