شكرا لقرائتكم إبراهيم فايق: خطأ يلغي تطبيق تقنية الفيديو في ودية الزمالك ودجلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال الاعلامى، إبراهيم فايق، إن اتحاد الكرة أرسل الحكام لتطبيق تقنية الفيديو في ودية الزمالك ووداى دجلة مساء اليوم الأحد، إلا أنه حدث خطأ ما تسبب في الغاء تطبيق التقنية .

وأضاف عبر برنامجه جمهور التالتة ، على قناة on time sport2 ، أن لجنة الحكام باتحاد الكرة ، لم تتمكن من تطبيق تقنية "var" في المباراة الودية التي تجمع فريقي الزمالك ووادي دجلة التي أقيمت حاليا على ملعب بتروسبورت، ويديرها تحكيميا طارق مجدي.

وتابع أن عدم جودة التقنيات التي يستخدمها طاقم حكام الفار خلال اللقاء ، تسبب في إلغاء تقنية الفار مما أستدعى لجنة الحكام لإلغاء تقنية الفيديو التي كان مقرر لها الظهور باللقاء الودي.

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حقق فريق الزمالك الفوز على نظيره وادى دجلة بنتيجة 4/0 فى المباراة الوادية التى جمعتهما مساء اليوم الأحد، على استاد بتروسبورت، فى إطار استعداد الفريقين لعودة استئناف مباريات الدورى المصرى الممتاز، وجاءت أهداف الفارس الأبيض بأقدام الناشئين الذين شاركوا فى اللقاء كبدلاء، حيث أحرز هدف التقدم حسام أشرف، ثم أضاف أسامة فيصل "هاتريك".اهداف مباراة الزمالك ووادى دجلةويحتل فريق الزمالك المركز الرابع فى جدول مسابقة الدورى الممتاز برصيد 28 نقطة، فيما يحتل وادى دجلة المركز السادس عشر برصيد 15 نقطة.

وتراجع الجهازين الفنيين للفريقين عن إقامة المباراة من 4 أشواط وكل شوط مدته 30 دقيقة، واتفقا على خوض اللقاء من 3 أشواط فقط على أن يكون الأول والثانى مدة كل منهما 45 دقيقة، والشوط الثالث تكون مدته 30 دقيقة.