شكرا لقرائتكم وزير الرياضة يعلن عن إقامة كأس مراكز الشباب هذا الموسم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن وزير الشباب و الرياضة الدكتور أشرف صبحى عن الإستقرار على إقامة كأس مراكز الشباب لهذا الموسم ينطلق قبل مسابقة الموسم الجديد ، فى ظل إهتمام الوزارة بمراكز الشباب و تطوير مسابقتها خلال المرحلة المقبلة .

ونجح منذ قليل فريق مركز شباب شبرا نبات من الغربية بالتتويج بدوري مراكز الشباب في نسخته السابعة بعد الفوز على مركز شباب كفر قشاش من البحيرة، بركلات الجزاء بعد انتهاء المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما في المباراة التي جمعتهما بالمركز الأولمبى بالمعادى، في حضور كل من الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية واللواء هشام آمنة محافظ البحيرة.

Advertisements

وعقدت اللجنة العليا لـ دورى مراكز الشباب اجتماعًا خلال الأيام الماضية لمناقشة آخر الاستعدادات والترتيبات، حيث درست اللجنة إقامة احتفالية مصغرة على هامش المباراة النهائية يتم خلالها تسليم الجوائز للفرق الفائزة بالمراكز الثلاثة الأولى هذا الموسم، بعدما نجح مركز شباب المحسمة المحطة بالإسماعيلية فى حصد المركز الثالث قبل توقف النشاط بسبب فيروس كورونا على حساب مركز شباب الحسينات بالأقصر.

وأكد مصطفى منصور وكيل الوزارة ورئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب أنه تم رفع قيمة الجوائز المالية للمراكز الأولى فى الدورى من جانب اللجنة المنظمة لدورى مراكز الشباب، حيث تنص لوائح البطولة على حصول صاحب المركز الأول على 150 ألف جنيه والمركز الثانى على 100 ألف جنيه والمركز الثالث 70 ألف جنيه والمركز الرابع 30 ألف جنيه بإجمالى مكافآت وصلت إلى 350 ألف جنيه.