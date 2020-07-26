شكرا لقرائتكم محمد شبانة: المؤهل العالي سبب فشل أبو ريدة في ضم لاعبين سابقين لقائمته ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف الإعلامي محمد شبانة في لايف "اليوم السابع" أن المهندس هاني أبوريدة رئيس اتحاد الكرة السابق يسعى لضم لاعبين سابقين في قائمته الانتخابية استعداداً لانتخابات اتحاد الكرة القادمة، ولكن باءت كل مساعي أبو ريدة بالفشل نظراً لعدم وجود لاعبين حاصلين علي شهادة مؤهل عالي الذي يعتبر أحد شروط الترشح لانتخابات الجبلاية .

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أكد محمد شبانه عبر برنامج " مع شبانه " أنه من ضمن اللاعبين الذي كان يرغب أبوريدة في ضمهم ولكن المؤهل الدراسي تسبب فى خروجهم من حساباته أحمد حسن الصقر قائد المنتخب الوطني السابق، وحسني عبد ربه قائد الاسماعيلي السابق، ولكن عدم حصول اللاعبان علي مؤهل عالي تسبب في عدم ضمهم لقائمته الانتخابية .

الإعلامى محمد شبانة يظهر من خلال برنامجه "مع شبانة" على صفحة "اليوم السابع" 3 أيام أسبوعياً هى الأحد والثلاثاء والخميس فى الخامسة مساءً، ويتناول الأحداث الرياضية والملفات الخاصة بالانتقالات الصيفية وأيضا أزمات اللاعبين مع أنديتهم وكل ما يتعلق بالوسط الرياضي.