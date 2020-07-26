المقاصة ييسعى لتسويق الأجانب لحل الأزمة المالية

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جدة - عمرو شويل قررت إدارة نادي مصر المقاصة الموافقة علي العروض التي تصل للاعبين من أي نادي داخل مصر او خارجها من أجل توفير سيولة مالية للخروج من الازمة المالية ، كما طلبت إدارة النادي من احد وكلاء اللاعبين الذين يرتبط بعلاقة قوية مع بعض أعضاء المجلس بتسويق اللاعبين الأجانب في الفريق مقابل حصوله علي نسبة في ظل عدم قدرة إدارة النادي علي تسويق لاعبيها الأجانب نظرا لكبر سن فوافي وشيميلس بيكلي وكذلك لعدم ظهور خالد اوتشو بمظهر مميز في الفترة الماضية، في حين ان فيكتور موسيس لم يقدم المردود الذي يسمح بتسويقه منذ انضمامه من حرس الحدود مطلع الموسم الحالي.
من ناحية اخري طلبت إدارة نادي مصر المقاصة من لاعبي الفريق الأول دراسة فكرة التنازل عن جزء من المستحقات المالية المتأخرة لدي إدارة النادي والتي تصل الي أكثر من 8 شهور، حيث كشف مصدر داخل إدارة النادي ان هناك اقتراح تم عرضه علي فريق الكرة بشأن التنازل عن جزء من المستحقات في ظل الازمة المالية التي يعاني منها النادي منذ فترة.
وأضاف المصدر ان إدارة النادي لن تجبر أي لاعب عن التنازل علي أي مستحقات ولكن الأمر يتمثل في عرض وطلب بين الإدارة واللاعبين والجهاز الفني، وفي حالة الرفض فان إدارة النادي ملتزمة بجميع المستحقات الخاصة بالجهاز الفني واللاعبين.
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