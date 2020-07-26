شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. هاتريك أسامة فيصل يرفع رصيد الزمالك لأربعة أهداف فى مرمى دجلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحرز المهاجم الشاب أسامة فيصل لاعب الزمالك الهدف الثالث له والرابع لفريقه في الدقيقة 112 من عمر مباراة الزمالك ووادي دجلة الودية المقامة حاليًا في استاد بتروسبورت استعدادا لاستئناف الدوري، وكان أسامة فيصل قد أحرز هدفين في دقيقتين متتاليتين في شباك وادي دجلة في الدقيقتين 95 و97 من عمر المباراة، بينما أحرز حسام اشرف الهدف الأول لفريقه في الدقيقة 79 من عمر المباراة الودية التي تجمع الزمالك بنظيره وادي دجلة علي استاد بترو سبورت استعدادًا لاستئناف الدوري، لتصبح النتيجة 4/0 حتي الآن.

وتعرض محمد عواد حارس مرمي الزمالك لاصابة بسيطة تسببت في إيقاف مباراة الزمالك ووادي دجلة الودية المقامة حاليا، اثناء كرة مشتركة مع مهاجم فريق وادي دجلة، وتقام مباراة الزمالك ووادي دجلة الودية في اطار استعدادات الفريقين لاستئناف الدوري والمقرر له 6 أغسطس المقبل عقب فترة توقف وصلت الي أكثر من 3 أشهر بسبب انتشار فيروس كورونا، وتقام مباراة الزمالك ووادي دجلة علي استاد بتروسبورت، وهي الودية التي يخوضها الفريق بعد مواجهتي سموحة وبيراميدز في معسكره الأخير ببرج العرب بالإسكندرية استعدادا لاستئناف المباريات الرسمية.

وعاد أحمد سيد زيزو لاعب وسط فريق الكرة الأول بنادي الزمالك إلى قائمة الفريق في مباراة وادي دجلة الودية وذلك بعد غيابه عن تدريبات أمس بسبب وجوده خارج القاهرة.

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فيما يستمر غياب محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمي الزمالك عن المباريات الودية لفريقه للمباراة الثانية علي التوالي بسبب الإصابة التي يعاني منها وهي عبارة عن الام في الظهر والركبة، حيث قرر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الكرة الأول بالزمالك استبعاد محمود عبد الرحيم جنش من قائمة الفريق في مباراة وادي دجلة الودية بسبب الإصابة.

وأعلن باتريس كارتيرون تشكيل الفريق لمواجهة وادي دجلة ، ويخوض الفريق المباراة بتشكيل يضم: محمد عواد في حراسة المرمى ، محمود علاء ومحمد عبد السلام وأحمد عيد وعبدالله جمعه في خط الدفاع ، إمام عاشور ومحمد حسن ومحمد عنتر ومحمود عبدالرازق شيكابالا وكريم بامبو في خط الوسط ، وعمر السعيد في خط الهجوم.