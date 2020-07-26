شكرا لقرائتكم خبر عن مران قوى للاعبى الأهلى ومحمود وحيد يتدرب فى الجيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي فقرة تدريبات بدنية متنوعة مع انطلاق مران الفريق الجماعي، اليوم الأحد، على ملعب التتش بالجزيرة، وحرص توماس بينكيل، مدرب الأحمال بالفريق، على خوض اللاعبين جانبًا من الأحمال والجري حول الملعب، فضلًا عن تدريبات الحركة المختلفة باستخدام الكرة ودونها وفقرات بدنية أخرى، واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته مساء اليوم الأحد على ملعب التتش بالجزيرة، بعد الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون أمس، حيث خاض الفريق أولى تجاربه الودية مساء الجمعة، وفاز الأهلي خلالها على سموحة برباعية نظيفة.

فيما خاص محمود وحيد، ظهير أيسر الأهلي جانبًا من التدريبات البدنية والتأهيل في "الجيم"، وأدى وحيد جانبًا من التدريبات البدنية والاستشفاء، على هامش المران الجماعي للفريق، الذي يقام على ملعب التتش بالجزيرة مساء اليوم الأحد.

وخاض لاعبو الأهلي لمسحة طبية سادسة على هامش مران الفريق اليوم فى إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية التى يتخذها النادى للحفاظ على سلامة الجميع داخل النادى ولمزيد من الاطمئنان على الجميع فى جهاز الكرة، بعدما أُصيب حمدى فتحى لاعب الفريق بفيروس كورونا مؤخراً، وتسببت واقعة حمدى فى إعلان حالة الطوارئ القصوى فى فريق الكرة على وجه الخصوص وداخل القلعة الحمراء بصفة عامة وطلب السويسرى رينيه فايلر بتشديد الإجراءات الاحترازية داخل الفريق وزيادة عمليات التعقيم فى غرفة خلع الملابس وأدوات الكرة وغيرها من الإجراءات التى تضمن سلامة الجميع فى الفريق وتمنع انتشار الفيروس داخل الفريق، كما حدث فى أندية أخرى أبرزها الإنتاج الحربى الذى تم اكتشاف 18 حالة كورونا فيه مؤخراً.

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وتحدث رينيه فايلر مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة والدكتور خالد محمود بشأن الإجراءات الاحترازية، وزيادة عدد المسحات الطبية للتأكد من عدم انتشار الفيروس، بجانب فرض تعليمات مُشددة على اللاعبين بعدم التهاون خارج النادى، باعتبار أن البعض بدأ يُقلل من إجراءاته الاحترازية ويتعامل مع الفيروس على أنه انتهى، وهذا أمر غير صحيح على الإطلاق، ولا بد من الاهتمام بعمليات التعقيم التى كان تحدث طوال الفترة الماضية حفاظاً على الصحة العامة فى الفريق، وتسببت واقعة حمدى فتحى فى إثارة حالة من القلق والرعب داخل النادى الأهلى، خاصة أنها الأولى فى الفريق وانتاب معظم لاعبى الفريق حالة من القلق والذعر خوفاً من إصابتهم بالفيروس، خاصة أنهم "مُخالطين" لحمدى فتحى وشاركوا معه فى التدريب طوال الأيام الماضية.