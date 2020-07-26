شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. الزمالك يتقدم على دجلة بهدف حسام أشرف فى الشوط الثانى وديًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى الشوط الثانى من عمر مباراة الزمالك ووادى دجلة الودية، التى تجمعهما حاليًا على استاد بتروسبورت، فى إطار استعداد الفريقين لعودة استئناف مباريات الدورى المصرى الممتاز، بتقدم الأبيض بهدف حسام أشرف فى الدقيقة 81، ويحتل الأبيض المركز الرابع برصيد 28 نقطة، فيما يحتل وادى دجلة المركز السادس عشر برصيد 15 نقطة.

وتراجع الجهازان الفنيان للفريقين عن إقامة المباراة من 4 أشواط وكل شوط مدته 30 دقيقة، واتفقا على خوض اللقاء من 3 أشواط فقط على أن يكون الأول والثانى مدة كل منهما 45 دقيقة، والشوط الثالث تكون مدته 30 دقيقة.

بدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من: محمد عواد في حراسة المرمى، محمود علاء ومحمد عبد السلام وأحمد عيد وعبدالله جمعه في خط الدفاع، إمام عاشور ومحمد حسن ومحمد عنتر ومحمود عبدالرازق شيكابالا وكريم بامبو في خط الوسط، وعمر السعيد في خط الهجوم.

كما بدأ دجلة المباراة بتشكيل يضم كلاً من: محمد عبد المنصف، إسحاقو يعقوبو، خالد رضا، محمود مرعي، أحمد رمضان بيكهام، عمرو صالح، محمد هلال، محمد عبد العاطي، حسام عرفات، رفيق كابو ورجب عمران.

ومع بداية الشوط الثانى وفى الدقيقة 55 سدد محمود عبد الرزاق شيكابالا كرة صاروخية ارتطمت فى القائم الأيمن لمرمى وادى دجلة الذى يحرسه خالد وليد، وبعدها بدقيقة كاد رفيق كابو ان يحرز هدف تقدم وادى دجلة إلا إن محمد صبحى حارس الأبيض تصدى للكرة على مرتين.

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وفى الدقيقة 58 أجرى الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للزمالك تغييرات بالجملة فى تشكيل فريقه، وفى نفس التوقيت أجرى اليونانى نيكوديموس بابافاسيليو المدير الفنى لفريق وادى دجلة عدة تغييرات أيضًا فى مشهد يبدو إنه متق عليه مسبقًا.

وفى الدقيقة 81 أحرز حسام أشرف لاعب الزمالك هدف التقدم لفريقه فى شباك وادى دجلة، بعد كرة عرضية من كاسونجو ليسجل منها حسام أشرف من لمسة واحدة، ويعد هذا هو الهدف الأول للاعب الصاعد من قطاع الناشئين.

وكانت أحداث الشوط الأول جاءت سريعة بين الفريقين، وفى الدقيقة الأولى سدد إمام عاشور كرة صاروخية مرت أعلى مرى محمد عبد المنصف حارس مرمى وادى دجلة، وظل الأبيض يواصل الضغط على دفاعات الغزلان، وفى الدقيقة 12 سدد محمد عنتر أخطر فرصة فى اللقاء إلا إن "أوسة" تألق وأنقذ مرماه من هدف محقق.

وفى الدقيقة 21 سدد محمد هلال لاعب دجلة كرة من ضربة ثابتة خارج منطقة الجزاء كادت أن تسكن شباك الزمالك، إلا أن محمد عواد حارس المرمى نجح فى التصدى لها، وبعدها واصل دجلة الضغط وانفرد رفيق كابو بمحمد عواد الذى خرج من مرماه ومر منه كابو إلا إن الكرة ابتعدت عنه نحو الجبهة اليسرى ليضطر لتمريها عرضية ولم يستغلها المهاجمين.

وانكمش بعدها فريق الزمالك وسط سيطرة واستحواذ من الفريق الدجلاوى، وشن أكثر من هجمة مثلت خطورة على مرمى الأبيض، قبل أن ينتهى الشوط الأول بالتعادل السلبى بين الفريقين.