شكرا لقرائتكم خبر عن المقاصة يكلف أحد السماسرة بتسويق الأجانب لحل الأزمة المالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت إدارة نادي مصر المقاصة الموافقة على العروض التي تصل للاعبين من أي نادٍ داخل مصر أو خارجها من أجل توفير سيولة مالية للخروج من الأزمة المالية، كما طلبت إدارة النادي من أحد وكلاء اللاعبين الذين يرتبط بعلاقة قوية مع بعض أعضاء المجلس بتسويق اللاعبين الأجانب في الفريق مقابل حصوله على نسبة في ظل عدم قدرة إدارة النادي علي تسويق لاعبيها الأجانب نظرًا لكبر سن فوافي وشيميلس بيكلي وكذلك لعدم ظهور خالد أوتشو بمظهر مميز في الفترة الماضية، في حين أن فيكتور موسيس لم يقدم المردود الذي يسمح بتسويقه منذ انضمامه من حرس الحدود مطلع الموسم الحالي.

من ناحية أخرى طلبت إدارة نادي مصر المقاصة من لاعبي الفريق الأول دراسة فكرة التنازل عن جزء من المستحقات المالية المتأخرة لدي إدارة النادي والتي تصل إلي أكثر من 8 أشهر، حيث كشف مصدر داخل إدارة النادي عن أن هناك اقتراحًا تم عرضه علي فريق الكرة بشأن التنازل عن جزء من المستحقات في ظل الأزمة المالية التي يعاني منها النادي منذ فترة.

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وأضاف المصدر أن إدارة النادي لن تجبر أي لاعب عن التنازل علي أي مستحقات ولكن الأمر يتمثل في عرض وطلب بين الإدارة واللاعبين والجهاز الفني، وفي حالة الرفض فان إدارة النادي ملتزمة بجميع المستحقات الخاصة بالجهاز الفني واللاعبين.