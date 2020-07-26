شكرا لقرائتكم خبر عن الحاوى ورمضان صبحى يشاركان فى مران الأهلى بعد غيابهما عن مواجهة سموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك ثنائي الأهلي وليد سليمان ورمضان صبحي في مران الفريق الأحمر المقام حاليًا على ملعب التتش بالجزيرة، بعد غيابهما عن مواجهة سموحة الودية التي أقيمت مساء أول أمس الجمعة وانتهت بفوز الأهلي برباعية نظيفة والتي أقيمت على ملعب التتش بالجزيرة، وشارك الثنائي في مران اليوم بعد حصولهما على أذن بالغياب عن مباراة سموحة، فيما منح الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر الفريق راحة من التدريبات أمس السبت، في الوقت الذي استأنف الأهلي تدريباته مساء اليوم استعدادًا لاستئناف بطولة الدوري العام وكذلك بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويخض لاعبو الأهلي لمسحة طبية سادسة على هامش مران الفريق اليوم فى إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية التى يتخذها النادى للحفاظ على سلامة الجميع داخل النادى ولمزيد من الاطمئنان على الجميع فى جهاز الكرة، بعدما أُصيب حمدى فتحى لاعب الفريق بفيروس كورونا مؤخرًا، وتسببت واقعة حمدى فى إعلان حالة الطوارئ القصوى فى فريق الكرة على وجه الخصوص وداخل القلعة الحمراء بصفة عامة وطلب السويسرى رينيه فايلر بتشديد الإجراءات الاحترازية داخل الفريق وزيادة عمليات التعقيم فى غرفة خلع الملابس وأدوات الكرة وغيرها من الإجراءات التى تضمن سلامة الجميع فى الفريق وتمنع انتشار الفيروس داخل الفريق، كما حدث فى أندية أخرى أبرزها الإنتاج الحربى الذى تم اكتشاف 18 حالة كورونا فيه مؤخراً.

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وتحدث رينيه فايلر مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة والدكتور خالد محمود بشأن الإجراءات الاحترازية، وزيادة عدد المسحات الطبية للتأكد من عدم انتشار الفيروس، بجانب فرض تعليمات مُشددة على اللاعبين بعدم التهاون خارج النادى، باعتبار أن البعض بدأ يُقلل من إجراءاته الاحترازية ويتعامل مع الفيروس على أنه انتهى، وهذا أمر غير صحيح على الإطلاق، ولا بد من الاهتمام بعمليات التعقيم التى كان تحدث طوال الفترة الماضية حفاظاً على الصحة العامة فى الفريق، وتسببت واقعة حمدى فتحى فى إثارة حالة من القلق والرعب داخل النادى الأهلى، خاصة أنها الأولى فى الفريق وانتاب معظم لاعبى الفريق حالة من القلق والذعر خوفاً من إصابتهم بالفيروس، خاصة أنهم "مُخالطين" لحمدى فتحى وشاركوا معه فى التدريب طوال الأيام الماضية.