شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الأحد 26/ 7/ 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الأحد، الموافق 26/ 7/ 2020 العديد من الأحداث الرياضية المهمة، جاء فى مقدمتها، هيدرسفيلد يرحب بتخفيض المطالب المالية لبيع رمضان صبحى للأهلي، والإصابة تبعد جنش عن ودية الزمالك ودجلة، والإسماعيلى يهزم مصر المقاصة بثلاثية وديًا استعدادًا لعودة الدورى.

هيدرسفيلد يرحب بتخفيض المطالب المالية لبيع رمضان صبحى للأهلي

شهدت مفاوضات النادى الأهلى مع هيدرسفيلد الإنجليزى، خلال الأيام الماضية، مرونة من الأخير بتخفيض مطالبه المالية للاستغناء عن لاعبه رمضان صبحى نهائياً للأهلى خلال الفترة المقبلة، وبدأ مسئولو القلعة الحمراء مفاوضاتهم مع النادى الإنجليزى منذ فترة لضم رمضان صحبى نهائياً بعدما تنتهى إعارته بنهاية الموسم الجارى، وطلب هيدرسفيلد فى البداية 7 ملايين جنيه إسترلينى، ما يقرب من 141 مليون جنيه، فيما عرض الاهلى 2.5 مليون جنيه إسترلينى، قبل أن يرفع الأهلى عرضه بعد ذلك لـ3.5 مليون جنيه إسترليى، لكن هذا المبلغ لم يلق موافقة النادى الإنجليزى الذى وافق مؤخراً وبعد مفاوضات مكثفة من جانب الأهلى على تخفيض مطالبه المالية بنحو مليونى جنيه إسترلينى، حيث طلب 5.5 مليون لبيع اللاعب للأهلى لكن المبلغ مازال كبيراً للغاية على خزينة الأهلي.

فايلر يتسلم تقريراً عن "عزل" حمدى فتحى 10 أيام بعد إصابته بكورونا

قدّم الدكتور خالد محمود، طبيب الأهلى، تقريراً للسويسرى رينيه فايلر المدير الفنى عن حالة حمدى فتحى لاعب الفريق الذى أُصيب مؤخراً بفيروس كورونا المستجد، وأكد طبيب الأهلى، فى تقريره، أنه تواصل مع اللاعب من أجل الاطمئنان على كافة الإجراءات الخاصة بغرفة العزل المنزلى الذى يتواجد بها خلال هذه الفترة، وشدد الطبيب للمدير الفنى على أن حالة اللاعب مُطمئنة على الصعيدين البدنى والمعنوى، وأن حمدى فتحى سيستمر فى العزل بإحدى الغرف المجهزة بمنزله لمدة عشرة أيام كاملة من تاريخ ظهور نتيجة المسحة الإيجابية على أن يجرى بعدها مسحة إضافية للتأكد من تعافيه.

الزمالك يطرح المشاركة بالدورى بنداً للتصويت بالعمومية ويقترح إلغاء المسابقة

طرح مسئولو الزمالك عدداً من مقترحات الأعضاء للتصويت فى الجمعية العمومية، ومنها استكمال بطولة الدوري الممتاز من عدمه لهذا الموسم بسبب فيروس كورونا، وجاء بند المشاركة فى بطولة الدوري العام للموسم الجارى على رأس تلك المقترحات للمناقشة فى الجمعية العمومية التى جاء كالتالي: "هل يستكمل الفريق الأول لكرة القدم بالنادى مسابقة الدوري العام للموسم 2019/2020 وما هى النتائج المترتبة على ذلك فى حال الموافقة على استكمال بطولة الدوري لهذا الموسم (ونقترح عدم الموافقة على استكمال الدوري حفاظاً على أرواح اللاعبين والجهاز الفني والطبي والإداري خاصة أن هناك 4 لاعبين بالإضافة لطبيب وإداري بالفريق أصيبوا بفيروس كورونا)".

مرتضى منصور: سنعرض رأى كارتيرون على الجمعية العمومية لمناقشة استكمال الدورى

أكد مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك، أنه سيعرض رأى الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق الكروى الأول، على أعضاء الجمعية العمومية، من أجل مناقشة قرار استكمال بطولة الدورى المصرى الممتاز، لافتًا إلى أن الدورى يهم واحد فقط، وهو من يبحث عن بطولة قبل الانتخابات المقبلة. Advertisements جهاز المنتخب يبدى سعادته ببقاء المحمدى وتريزيجيه بالبريميرليج أعرب الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني الأول لكرة القدم بقيادة الكابتن حسام البدري عن سعادته وارتياحه بنجاح الثنائي أحمد المحمدي ومحمود حسن تريزيجيه في الإبقاء رسميًا علي فريقهما أستون فيلا بالبريميرليج، وأثنى الجهاز الفني على المجهود الكبير الذي بذله الثنائي في المباريات الأخيرة ما ساهم في نجاح الفريق في عدم الهبوط الذي كان يصارعه في الدوري.

سلبية تحليل كورونا لـ عمرو جمال ويخضع لمسحة جديدة غدا

تعافى عمرو جمال، مهاجم الأهلى المعار لطلائع الجيش من فيروس كورونا، حيث جاءت نتيجة المسحة التى خضع لها اليوم سلبية ليتم الاستقرار على إجراء مسحة جديدة له غداً الاثنين للتأكد من شفائه من الفيروس، وأعلن عمرو جمال إصابته بفيروس كورونا عبر حسابه على إنستجرام قائلا: "الحمد لله حتى يبلغ الحمد منتهاه، راضى وكل الرضى، إيجابى كورونا نسألكم الدعاء"، وانهالت عبارات الدعم والمساندة على الغزال متمنين له سرعة الشفاء من الوباء اللعين .

الإصابة تبعد جنش عن ودية الزمالك ودجلة

يستمر غياب محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى الزمالك عن المباريات الودية لفريقه للمباراة الثانية علي التوالي بسبب الإصابة التي يعاني منها وهي عبارة عن آلام في الظهر والركبة، حيث قرر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الكرة الأول بالزمالك استبعاد محمود عبد الرحيم جنش من قائمة الفريق في مباراة وادي دجلة الودية المقرر لها بعد قليل بسبب الإصابة.

حقق فريق الإسماعيلى فوزًا وديًا على نظيره مصر المقاصة بثلاثية دون رد فى اللقاء الذى جمعهما منذ قليل على استاد الإسماعيلية فى إطار استعدادات الفريقين لعودة بطولة الدوري والمقرر لها 6 أغسطس المقبل ، ثلاثية الدراويش حملت توقيع كل من أحمد أيمن ووجيه عبد الحكيم وأحمد مدبولى بينما سجل للمقاصة محمد مسعد.

تعادل فريقا المصري البورسعيدي وسموحة إيجابيا بهدف لمثله في المباراة الودية التي أقيمت بينهما ببرج العرب ضمن استعدادات الفريقين لعودة الدورى الممتاز المقرر له السادس من أغسطس المقبل. المصرى يتعادل مع سموحة بهدف لمثله وديا

أعلن عبد الجليل إمام، مدير الكرة بالاتحاد السكندرى، سلبية العينة الطبية التى تم سحبها من لاعبى الفريق الإيفوارى رزاق سيسيه والسورى عمر الميدانى، ومن المقرر أن ينضما الثنائى لتدريبات زعيم الثغر بداية من الغد.