شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد اليد يستقر على تعيين محمد عبد السلام مديرًا فنيًا لمنتحب الناشئين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر مجلس إدارة اتحاد كرة اليد برئاسة هشام نصر على تعيين محمد عبد السلام مديرًا فنيًا لمنتخب الناشئين مواليد 2002 ومعه أحمد رمضان هتلر مساعدًا، فيما أكد مؤمن صفا أمين صندوق الاتحاد على الاستقرار على بدء الموسم الجديد من دورى المحترفين آخر أسبوع فى سبتمبر أو أول أكتوبر، فى الوقت الذى شهد اجتماع مجلس الإدارة اليوم إرسال عقود الموسم الجديد للأندية بعد إجازة عيد الأضحى استعدادًا لقيد الموسم الجديد.

وقام تحاد اليد بمخاطبة الاتحاد الأفريقي للاستفسار عن إمكانية مشاركة ٤ أندية من مصر في البطولة الأفريقية للأندية أبطال الدوري التي تستضيفها مصر في نوفمبر، وبالنسبة للسيدات تم مخاطبة الأهلي والزمالك والشمس وسبورتنج وسموحة لمعرفة موقفها من المشاركة في البطولة الأفريقية.

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