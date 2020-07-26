شكرا لقرائتكم خبر عن شبانة فى لايف ”الخليج 365”: المؤهل العالى سبب فشل أبو ريدة فى ضم لاعبين سابقين لقائمته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الإعلامي محمد شبانة في لايف ”الخليج 365” عن أن المهندس هاني أبوريدة رئيس اتحاد الكرة السابق يسعى لضم لاعبين سابقين في قائمته الانتخابية استعدادًا لانتخابات اتحاد الكرة المقبلة، ولكن باءت كل مساعي أبو ريدة بالفشل نظرًا لعدم وجود لاعبين حاصلين علي شهادة مؤهل عالٍ الذي يعتبر أحد شروط الترشح لانتخابات الجبلاية .

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أكد محمد شبانة عبر برنامج "مع شبانة" أنه من ضمن اللاعبين الذي كان يرغب أبوريدة في ضمهم ولكن المؤهل الدراسي تسبب فى خروجهم من حساباته أحمد حسن الصقر قائد المنتخب الوطني السابق، وحسني عبد ربه قائد الإسماعيلي السابق، ولكن عدم حصول اللاعبين علي مؤهل عالٍ تسبب في عدم ضمهم لقائمته الانتخابية .

الإعلامى محمد شبانة يظهر من خلال برنامجه "مع شبانة" على صفحة ”الخليج 365” 3 أيام أسبوعيًا هى الأحد والثلاثاء والخميس فى الخامسة مساءً، ويتناول الأحداث الرياضية والملفات الخاصة بالانتقالات الصيفية وأيضا أزمات اللاعبين مع أنديتهم وكل ما يتعلق بالوسط الرياضي.