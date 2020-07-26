شكرا لقرائتكم خبر عن شبانة فى لايف ”الخليج 365”: فايلر يطالب الأهلى بالتدخل لتخفيف عقوبة كهربا بسبب أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الإعلامي محمد شبانة أن السويسرى رينيه فايلر، المدير الفني للأهلي، طالب إدارة ناديه بالتدخل لدى اتحاد الكرة لتخفيف عقوبة محمود عبد المنعم كهربا مهاجم الفريق، خاصة بعد المستوى المتميز الذى ظهر عليه اللاعب منذ استئناف التدريبات.

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وأكد شبانة في لايف ”الخليج 365” أن فايلر يرى أن إيقاف كهربا محليا سيؤثر على فرص تواجده مع الفريق في نهائيات دورى أبطال أفريقيا، خاصة أنه مقيد أفريقيّا ويحتاج الفريق لجهوده.

وتابع شبانة، عبر برنامج "مع شبانة" على صفحات ”الخليج 365” أن إدارة الأهلي عن أدلة تبرئة جديدة في فيديوهات السوبر بمعاونه الإدارة القانونية، تمهيدًا لإرسال التماس للجنة التظلمات باتحاد الكرة لطلب تخفيف عقوبة الإيقاف 10 مباريات والتى مر منها مباراتان فقط، على خلفية أحداث مباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك، والذي أقيم في الإمارات مؤخرًا وحسمه الفريق الأبيض.

الإعلامى محمد شبانة يظهر من خلال برنامجه "مع شبانة" على صفحة ”الخليج 365” 3 أيام أسبوعياً هى الأحد والثلاثاء والخميس فى الخامسة مساءً، ويتناول الأحداث الرياضية والملفات الخاصة بالانتقالات الصيفية وأيضا أزمات اللاعبين مع أنديتهم.