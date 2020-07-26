شكرا لقرائتكم خبر عن شبانة في لايف ”الخليج 365” يكشف مكالمة مندوب فيفا الكونغولي للجنة الخماسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الإعلامي محمد شبانة في لايف ”الخليج 365” عن أن اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد تلقت مكالمة هاتفية من مندوب الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" والمسئول عن ملف اللجنة الخماسية التي جاء تعيينها من قبل "فيفا" وهو من جذور كونغولية ومعه الجنسية السويسرية، حيث أكد المصدر أن مندوب "فيفا" أبلغ اللجنة الخماسية عن عدم رضاه مما تفعله اللجنة وأنها لم تنفذ المطلوب منها .

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وأكد شبانة فى لايف ”الخليج 365” أن مندوب الاتحاد الدولي لكرة القدم - فيفا- طلب من اللجنة الخماسية إقامة الانتخابات في شهر أكتوبر المقبل علي التصنيف القديم والخاص بتواجد 225 ناديا وحضور الانتخابات، ولا تنتظر إلي نهاية الموسم من أجل التصنيف الجديد والذى كان مقررًا أن يتم تقليص الجمعية العمومية فيه إلى 95 ناديا.

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أضاف محمد شبانة عبر برنامج "مع شبانة" أن مندوب الاتحاد الدولي - فيفا- أكد لأعضاء اللجنة أن هناك خطابًا سيتم إرساله من "فيفا" خلال الأيام القليلة المقبلة يطلب فيه إقامة الانتخابات في أكتوبر المقبل.

الإعلامى محمد شبانة يظهر من خلال برنامجه "مع شبانة" على صفحة ”الخليج 365” 3 أيام أسبوعياً هى الأحد والثلاثاء والخميس فى الخامسة مساءً، ويتناول الأحداث الرياضية والملفات الخاصة بالانتقالات الصيفية وأيضا أزمات اللاعبين مع أنديتهم.