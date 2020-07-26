مهاجم لاتسيو يوسع الفارق مع كريستيانو.. ويزاحم ليفاندوفسكي على صدارة الحذاء الذهبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

وسع تشيرو إيموبيلي مهاجم نادي لاتسيو الإيطالي، الفارق مع نظيره كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس في صراع الهدافين في الدوري الإيطالي.

وسجل إيموبيلي 3 أهداف "هاتريك" خلال فوز فريقه العريض على نظيره هيلاس فيرونا بخمسة أهداف مقابل هدف وحيد في الجولة الـ36 من الدوري الإيطالي.

ورفع إيموبيلي رصيده من الأهداف في الدوري الإيطالي إلى 34 هدفاً في صدارة ترتيب الهدافين، ليبتعد بفارق 4 أهداف عن رونالدو صاحب الـ30 هدفاً.

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واستغل مهاجم لاتسيو الفرصة أيضا لمعادلة أهداف البولندي روبيرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ الألماني في صراع الحذاء الذهبي الأوروبي.

ورفع إيموبيلي رصيده إلى 68 نقطة من 34 هدفا، وهو نفس عدد نقاط ليفاندوفسكي، الذي أنهى مباريات الدوري الألماني منذ أسابيع.

ويحتل رونالدو المركز الثالث في صراع الحذاء الذهبي الأوروبي برصيد 60 نقطة من 30 هدفا.

جدير بالذكر أن يوفنتوس يُلاقي نظيره سامبدوريا في الجولة الـ36 من الكالتشيو، وهي فرصة لرونالدو للحاق بإيموبيلي في صراع الهدافين، بالإضافة إلى أن الفوز سيضمن لنادي السيدة العجوز لقب الدوري الإيطالي للمرة التاسعة على التوالي.