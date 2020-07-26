الإصابة تبعد جنش عن الزمالك في ودية وادي دجلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد الهواري
قرر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك استبعاد محمود عبدالرحيم "جنش" حارس مرمى الفريق من مباراة وادي دجلة الودية التي تقام ضمن مرحلة الاستعداد لعودة دوري we الممتاز.
وتعرض جنش للإصابة على مستوى الركبة ولم يتمكن من خوض تدريبات الفريق مساء أمس السبت وهو ما أدى إلى استبعاده من قائمة مباراة وادي دجلة.
وشارك جنش مع الزمالك في مباراة سموحة التي أقيمت بمستهل وديات الفريق استعدادًا لاستئناف نشاطات كرة القدم.
ويلعب الزمالك أمام وادي دجلة في التجربة الثالثة للفريق ضمن مرحلة الاستعداد لعودة دوري we الممتاز، إذ فاز على سموحة بنتيجة كبيرة 5-1، ثم خسر من بيراميدز 1-0.
ويلعب الزمالك أول مباراة رسمية له بعد استئناف النشاط في 6 أغسطس المقبل أمام المصري ضمن مؤجلات الدوري.
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