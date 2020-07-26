محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي حقق نادي ليفربول انتصاراً على نظيره نيوكاسل بثلاثة أهداف مقابل هدف خلال منافسات الجولة الختامية للدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج". وأنهى النجم المصري محمد صلاح منافسات البريميرليج في المركز الخامس في جدول ترتيب هدافي بريميرليج برصيد 19 هدفاً. Advertisements ودخل محمد صلاح بديلاً في مباراة نيوكاسل في الدقيقة 64. ومع نزول صلاح لأرض الملعب ارتدت الكرة له داخل منطقة الجزاء ليسدد الكرة بقوة بقدمه اليسرى ولكن تصدى لها القائم الأيسر لمرمى نيوكاسل. وحرم القائم صلاح من تحقيق رقم تاريخي غائب منذ 54 عاما، حيث كان سيصبح أول لاعب من ليفربول منذ روجر هانت في موسم 1965-1966، والرابع فقط في تاريخ النادي، الذي يسجل 20 هدفًا في الدوري في ثلاثة مواسم متتالية.

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كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. القائم يحرم صلاح من رقم تاريخي في ملخص لمساته أمام نيوكاسل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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