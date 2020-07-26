الإسماعيلي يهزم المقاصة وسموحة يتعادل مع المصري استعدادًا للدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

حقق النادي الإسماعيلي فوزًا وديًا على حساب مصر المقاصة بثلاثة أهداف لواحد، مساء اليوم الأحد، استعدادًا لاستئناف مباريات دوري We المصري.

وجاءت أهداف الإسماعيلي عن طريق أحمد أيمن، وجيه عبد الحكيم وأحمد مدبولي، بينما جاء هدف مصر المقاصة الوحيد عن طريق محمد مسعد.

واكتفى المصري بالتعادل مع سموحة بهدف لكل فريقه في لقاء ودي آخر أقيم بنفس التوقيت، حيث سجل عبد الناصر دي ماريا هدف الفريق البورسعيدي، بينما جاء هدف الفريق السكندري عن طريق أحمد حسن مكي.

ومن المقرر أن تستأنف منافسات الموسم الجاري من دوري We المصري بداية من يوم 6 أغسطس القادم، بعدما أعلن اتحاد الكرة جدول المباريات حتى نهاية الشهر نفسه.