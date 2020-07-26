كاف يضع 17 معيارًا لملاعب مباريات الأندية والمنتخبات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هادي المدني:

وضع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" مجموعة من المعايير من أجل الموافقة على اقامة مباريات بطولاته للمنتخبات أو الأندية على ملعب بعينه.

وأرسل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم أمس السبت 13 معيارًا اجباريًا و4 ثانوية للاتحادات الأعضاء، وحصل "يلا كورة" على نسخة من الخطاب الذي يضم الاشتراطات المطلوبة من أجل الموافقة على إقامة المباريات في ملعب بعينه، موضحًا أن البلاد التي لا تحتوي على ملاعب مطابقة للمواصفات سوف تخوض مبارياتها خارج الأرض.

وأتت المعايير الإجبارية كما يلي:

- أرضية ملعب بجودة عالية (طبيعية أو صناعية): أرض اللعب يجب أن تكون مستوية وناعمة، يمكن أن تكون من نجيل طبيعي أو صناعي في حالة مثالية، في حالة النجيل الصناعي يجب أن يكون هناك نظام ري فعّال للاستخدام وقت الطقس الجاف، أما النجيل الصناعي فيكون بترخيص من فيفا، وعمره لا يزيد عن عامين.

- أضواء كاشفة بقدرة لا تقل عن 1200 لوكس للمباريات التي تقام في المساء.

- مقاعد للفريقين المسئولين عن إدارة المباراة من مواد عالية الجودة.

- مقاعد فردية للجماهير داخل الاستاد مثبتة في المدرجات ومنفصلة عن بعضها البعض.

- غرف ملابس بمعايير قياسية ونظيفة مع ضرورة أن تكون حجرتي الملابس الرئيسيتين داخل الاستاد بنفس المواصفات والحجم والأسلوب.

- أدوات التعقيم للجماهير: يجب ان تتوفر لكلا الجنسين وتوزع داخل كل أنحاء الاستاد وكذلك الحمامات يتوجب ان تحتوي على المناديل الورقية والصابون.

- معايير آمان الاستاد وكل أدوات مقاومة الحريق تطابق المعايير المحلية ولم يمر على عمرها عامين.

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- الاسعافات الأولية والعلاجات للاعبين والحكام والجماهير: يجب ان يتم تخصيص غرفة داخل الاستاد لهذا الغرض.

- كل ستاد يجب ان يتوفر على غرفة تحكم تسمح بمتابعة كل شيء وشاشات تطابق المواصفات المسموح بها من الشرطة المحلية.

- كل ستاد يجب ان يتوفر على 6 ساريات للاعلام أو ما يسمح برفع 6 أعلام على الأقل في الاستاد.

- يجب أن تتوفر سبل راحة وسائل الإعلام: مكان دخول منفصل عن الجميع، أماكن السيارات واتصال بالانترنت وغرفة للعمل الصحفي سعة 50 مقعد.

- فنادق لاقامة الفرق والمسئولين ولا تقل عن 4 نجوم وبجوار الفندق.

- مستشفيات بجوار الملعب.

شروط ثانوية - إلزامية (في حالة عدم توفرها يمكن الموافقة بشكل مؤقت، لكن يتم وضع توصيات وإطار زمني من أجل تنفيذ المتطلبات).

- نظام إضاءة للطوارئ: من أجل التأكد من آمان وتوجيه الجماهير وفريق العامل يجب أن يتم تزويد الاستاد بنظام اضاءة للطوارئ موافق عليه من السلطات المحلية، من أجل استخدامه في حالة فشل نظام الإضاءة الرئيسي داخل أي جزء من الاستاد.

- نظام توجيه عام: يجب أن يكون قادر على تغطية داخل وخارج الاستاد ويمكنه العمل في حالة فشل مزود الطاقة الرئيسي.

- نظام الدخول والخروج: يجب أن يتوفر دائرتان أمنيتان خارج الاستاد، بوابات إلكترونية، ونظام تعداد إلكتروني لعد الجماهير بشكل وقتي، وتصميم بوابات الدخول بشكل يمنع الإزدحام، ويجب أن تتوفر كل بوابات الخروج على علامات ارشادية،

- أماكن انتظار السيارات للجمهور: يجب توفير مكان لحافلتين و10 سيارات على الأقل من أجل الفريقين والحكام، ومكان آمن لكبار الزوار، وأماكن من أجل الجماهير.