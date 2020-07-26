فاردي هدافاً للدوري الإنجليزي.. وصلاح خامساً

محمد اسماعيل - القاهرة - أحمد فاروق:

تراجع المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول إلى المركز الخامس في جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما توقف رصيده عند 19 هدفًا في ختام الموسم.

وحافظ جيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي على موقعه في صدارة الهدافين، برصيد 23 هدفًا، ليُتوج بالحذاء الذهبي كهداف للدوري الإنجليزي الممتاز، للمرة الأولى في مسيرته الاحترافية.

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وكاد الجابوني بيير إيميريك أوباميانج أن يكرر إنجاز صلاح بالتتويج بالحذاء الذهبي في موسمين متتاليين، حيث سجل هدفين في شباك واتفورد بالجولة الأخيرة، لكن رصيده توقف عند 22 هدفًا في المركز الثاني.

وبهدف جديد في شباك شيفيلد يونايتد، تساوى داني إنجز مهاجم ساوثامبتون مع أوباميانج في المركز الثاني، بفارق هدفين أمام رحيم سيتيرلينج جناح مانشستر سيتي، الذي سبق صلاح بمركز وحيد.

وتساوي هاري كين مهاجم توتنهام هوتسبر مع ساديو ماني جناح ليفربول في المركز السادس، برصيد 18 هدفًا لكل منهما، بينما تساوى المكسيكي راؤول خيمينيز مهاجم وولفرهامبتون مع ماركوس راشفورد والفرنسي أنتوني مارسيال في المركز الثامن، برصيد 17 هدفًا لكل منهم.