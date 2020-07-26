حمدي فتحي يُجري المسحة الطبية في الأهلي من السيارة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

أجرى حمدي فتحي لاعب وسط النادي الأهلي، المسحة الطبية السادسة من خلال التواجد في سيارته.

وكان حمدي فتحي قد تم الكشف عن إصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بعدما ثبت إيجابية المسحة الطبية الخامسة التي خضع لها مع الأهلي مؤخرا.

ووفقا لما جاء في الموقع الرسمي للنادي الأهلي، تم التنسيق مع الشركة المسؤولة عن اجراء المسحات الطبية من أجل خضوع الفريق للمسحة الطبية السادسة، وتواجد حمدي فتحي في سيارته من أجل الاطمئنان عليه.

وكان الفريق قد استأنف تدريباته مساء اليوم، الأحد، بعد الراحة التي حصل عليها عقب مباراة سموحة الودية التي خاضها الفريق باستاد التتش، وفاز فيها الأهلي برباعية نظيفة حملت توقيع كهربا "هدفين"، وهدف لكل من أجايي ومروان محسن.