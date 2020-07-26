أبرز المعلومات عن عبد الله بن مساعد رئيس الهلال السابق

كشف الأمير عبد الله بن مساعد، مالك نادي شيفيلد يونايتد الإنجليزي ورئيس نادي الهلال السابق، على توضيح تفاصيل عقد بافيتمبي جوميز بعدما جدد مع الزعيم.

وقال بن مساعد عبر حسابه بموقع "تويتر": "قلت إنه في نهاية فترة إدارة الهلال الحالية استشاروني في عقود الرعاية والمقصود بالطبع الإدارة السابقة وإلا لما قلت نهاية الفترة".

وأضاف: "ذكرت أن راتب جوميز أعلى من مجموع عقود لاعبي الهلال في سنة من السنوات، كان يجب أن أضيف أن ذلك – وعلى حسب معلوماتي- كان في السنة الأولى لعقده فقط، حيث انخفض عقده في السنوات التالية

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أما بالنسبة لعقده الجديد فلا أعلم تفاصيله".

وأصبح عبد الله بن مساعد ضمن الكلمات الأكثر بحثا في السعودية، ونقدم إليكم بعض المعلومات كان رئيس الهيئة العامة للرياضة "الرئاسة العامة لرعاية الشباب" سابقاً ، وهو أحد أبناء الأمير مساعد بن عبد العزيز آل سعود وشقيق رئيس نادي الهلال السابق الشاعر الأمير عبد الرحمن بن مساعد بن عبد العزيز آل سعود.

شغل سابقاً منذ 26 يونيو 2014 وتم اعفاءه من هذا المنصب بقرار من الملك سلمان في

ابريل 2017 ، ورئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية قبل أن يقدم استقالته من هذا المنصب في نهاية مايو 2017، والدته هي الأميرة فاطمة بنت هاشم بن تركي بك النجرس ولد عام 1965م في الرياض قبل أن ينتقل للدراسة في بيروت عاد إلى الرياض في سن العاشرة ودرس في مدارس الفيصلية بالرياض.

وانتقل بعدها إلى مدارس الرياض حتى حصل على الشهادة الثانوية بقسمها العلمي ، دخل بعدها إلى جامعة الملك سعود بالرياض في كلية الهندسة قسم هندسة صناعية وتخرج منها بشهادة البكالوريوس مع مرتبة الشرف الأولى ، ثم حصل بعدها على شهادة الماجستير في الهندسة من جامعة الملك سعود بالرياض ، عمل بعدها كمعيد في الجامعة لفترة قبل أن يقدم استقالته ويتفرغ للعمل الخاص.